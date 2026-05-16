El Real Madrid ficha al turco Yurtseven hasta el final de temporada

Madrid, 16 may (EFE).- El Real Madrid de baloncesto ha anunciado este sábado el fichaje del pívot turco Omer Yurtseven hasta el final de temporada para solventar los problemas que tiene el equipo de Sergio Scariolo bajo los tableros ante las lesiones del caboverdiano Edy Tavares y del ucraniano Alex Len.

Yurtseven, que queda vinculado con el club blanco hasta el 30 de junio de este año, es internacional con Turquía, con cuya selección se proclamó subcampeona de Europa el pasado año; ha jugado en equipos de la NBA como Miami Heat (2021-23), uta Jazz (2023-24) y Golden State Warriors (2026).

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"Estoy genial, es increiblé. He podido hablar con Arda Güler y ya le he dicho que estoy muy contento de ser el segundo jugador turco del club", indicó a Real Madrid TV el pívot otomano, de 2,11 y 27 años, que también militó en el Panathinaikos, antes de firmar por el Rio Grande Valley Vipers, desde donde pasó a Golden State Warriors.

“Estoy deseando demostrar todo lo que puedo hacer y ayudar a este equipo a ganar. El equipo ya tiene establecido el quinteto titular en las posiciones del 1 al 4 y es la oportunidad perfecta para mí para tratar de entrar y ofrecer la mayor ayuda que pueda durante los playoffs, que son el momento más emocionante de la temporada. Mi objetivo es ganar la ACB. Aunque sé que ahora tienen por delante la Final Four de la Euroliga, estoy deseando jugar las finales de la Liga", afirmó.

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Yurtseven apuntó que la defensa va a ser su prioridad, aunque "anotar en la pintura" es algo que lleva haciendo toda su carrera y cree que "también será útil para el equipo porque es algo que necesitas en el baloncesto actual", así como añadió que durante su estancia en la NBA aprendió de todos los entrenadores, aunque se queda "sobre todo lo que aprendes a jugar con intensidad, ser muy destallista y estar seguro de que siempre estás en el lugar y en el momento adecuado".

Explicó que en apartado físico se encuentra "genial" porque cuando acabó la temporada con Golden State, se tomó unos días de descanso y había vuelto a entrenar dinero, por lo que ha mantenido la forma. "Ahora necesito 9 ó 10 días para volver al mejor ritmo competitivo y recuperar mi condición física y mi fuerza. Y así podré volver a ser dominante”, precisó.

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En cuanto a su decisión de incorporarse al Real Madrid comentó que "hubo muchos factores" "más allá de la gran historia de este club". "El primero fue poder jugar los playoffs y tener la oportunidad de ser parte de este momento clave de la temporada. También el entrenador, los jugadores que tienen, como Campazzo o Llull, que saben pasar muy bien el balón y hacen jugadas para todos. Además, la forma de jugar es muy fluida, están jugando muy bien y distribuyen genial la pelota. Estoy deseando ser parte de ese sistema”, comentó. EFE