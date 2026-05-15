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Los docentes catalanes en huelga cortan la N-240 en Lleida

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Lleida, 15 may (EFE).- Unos 150 docentes han cortado este viernes alrededor de las 7:30 horas la rotonda de la entrada a Lleida por la carretera N-240, a la altura de la iglesia de Montserrat.

Los docentes han volcado algunos contenedores, han llevado mobiliario escolar, mesas y sillas y tienen la intención de mantenerse en ese punto unas horas, hasta que comiencen a desplazarse hacia los servicios territoriales de Educación en Lleida, en la calle Pica d'Estats, donde comienza la manifestación que finalizará en la calle Blondel.

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“Si queréis calidad, dad dignidad” reza uno de los carteles de los manifestantes en la cuarta jornada de paro de esta semana.

El martes la huelga estaba convocada en toda Cataluña y el resto de los días por territorios.

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La huelga está convocado por USTEC, CGT, Professors de Secundària y la Intersindical, sindicatos que reclaman mejoras salariales y que se desmarcaron del acuerdo firmado por el Govern, CC.OO. y UGT. EFE

cll/rq/lml

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EFE

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