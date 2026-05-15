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'Hugo 24', una película sobre la vivienda: No está de más hablar de los problemas de todos

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Madrid, 15 may (EFE).- El director Luc Knowles estrena este viernes su nueva película, 'Hugo 24', que aborda, a través de la historia de un joven madrileño, uno de los problemas más relevantes de la sociedad: la vivienda.

"Nunca está de más hablar de los problemas que nos incumben a todos y ponerles un altavoz, porque son cosas que estamos viviendo", ha explicado el director hispano-británico ('Libélulas', 2022) en una entrevista a EFE con motivo del estreno del filme, en el que vuelve a los temas sociales que preocupan a la juventud.

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La película, protagonizada por Arón Piper y Marco Cáceres, junto a Marta Etura, Greta Fernández y Javier Pereira, cuenta la historia de Hugo, un joven de Madrid que, en la víspera de su 24 cumpleaños, se ve amenazado por una noticia: en 24 horas su casero le echará de su piso si no paga el alquiler.

En una carrera contrarreloj, Hugo y su amigo Manu deberán conseguir todo el dinero que necesitan para no quedarse sin casa.

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Esta historia nace de cuando el verano pasado, tras volver de correr por la noche por las calles del madrileño barrio de Tetuán, Luc Knowles se encontró en una tienda 24 horas con dos mujeres.

"Una le decía a la otra que cobraba unos 450 euros y su marido, 600, y que aun así, sus padres les tenían que enviar dinero para comer. Y algo en eso me hizo 'click', porque no me pareció normal que dos personas juntas no pudieran pagarse un piso y tener para comer al mismo tiempo", comenta el director.

Esta película se ha rodado en el barrio de Tetuán, pero como dice Knowles, "ahora mismo da igual al barrio al que vayas, podríamos haber hecho esto en Poble Nou en Barcelona y habría dado lo mismo. Los precios están disparadísimos y los sueldos no son correlativos, y por supuesto esto es algo que nos afecta a todos", ha apuntado.

Por el retrato de sus calles y sus vecinos, es inevitable comprender que esta es, también, "una carta de amor a Tetuán". "Me encanta y tiene mucha identidad a pesar de los pisos turísticos y los Airbnb", ha destacado el director.

La amistad de los personajes principales, Hugo y Manu, no viene solo curtida en la película, sino que sus intérpretes, Arón Piper y Marco Cáceres, son amigos y compañeros de piso desde que se conocieron hace más de diez años.

Cáceres conoció a Luc Knowles por 'Libélulas'. "Le dije a Luc que me había flipado la película y que me encantaría hacer un proyecto con él. Justo estaba trabajando en este guión y había pensado en Arón para el protagonista", ha explicado.

El lazo entre sus dos personajes es justamente una de las claves de la trama y lo que más les ha inspirado.

Y es que, el filme toca muchos temas sociales, pero también "va de la amistad, de cuando las cosas están muy jodidas y lo valioso es tener a alguien al lado que ni siquiera tiene tu sangre, pero que decide darlo todo por ti", sostiene Piper.

Los dos actores llegaron a Madrid siendo adolescentes y, como Hugo, han sentido que las calles se les venían encima. Piper era "incapaz" de subirse al metro. "Llegué con ataques de pánico y mucha ansiedad", ha confesado.

Por eso, este proyecto ha sido importante para ellos, que también se han visto afectados por el precio de la vivienda.

"Si no tienes una familia que te echa una mano es muy difícil encontrar trabajo, seguir estudiando o conseguir una vivienda, y estoy muy orgulloso de haber defendido esta película y haber dado altavoz a esta realidad", ha añadido Cáceres. EFE

(Vídeo)

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EFE

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