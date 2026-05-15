El precio del suelo marca en 2025 máximos desde hace 12 años con 173 euros/m2 de media

Madrid, 15 may (EFE).- El precio del suelo urbano cerró 2025 con una subida media del 2 % y rozó los 173 euros/metro cuadrado, el importe más elevado que se registra desde 2012, hace trece años, según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Desde 2004, cuando comienza la serie histórica de esta estadística, el precio medio más alto se registró en el conjunto de 2007, al calor de la burbuja inmobiliaria, con 278 euros/m2. Esta cifra arroja una diferencia de más de 100 euros por m2 con respecto a los valores actuales.

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Desde 2005 a 2008, en plena expansión del sector inmobiliario, se registraron los precios medios del suelo urbano más elevados.

A nivel trimestral, el importe más elevado de la serie se dio en el tercer trimestre de 2007, con 285 euros el metro cuadrado.

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Con el pinchazo de la burbuja, los precios del suelo empezaron a ajustarse de forma significativa hasta marcar el mínimo anual de esos años en 2015, con 146,5 euros.

Sin embargo, en toda la serie histórica de esta estadística del Ministerio de Vivienda el valor medio más bajo no se dio con la crisis inmobiliaria, sino en 2020, en plena pandemia de coronavirus.

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Entonces, en un contexto marcado por el confinamiento y el frenazo de las operaciones inmobiliarias, el precio medio del suelo urbano fue de 145,8 euros/m2.

En un trimestre, el valor más bajo se dio en los tres primeros meses de 2021, cuando aún persistía la covid 19, con 136,4 euros/m2.

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El precio del suelo arrancó 2025 con una subida interanual del 3 % en el primer trimestre, hasta los 172,7 euros/m2. En el segundo trimestre, el aumento se intensificó hasta el 8,1 %, con 180,2 euros/m2.

Sin embargo, en la segunda mitad del año los precios encadenaron sucesivas caídas. En el tercero, del 0,3 %, hasta los 167,8 euros/m2; y en el cuarto, más pronunciadas con un 2,6 % menos, hasta los 171 euros/m2.

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Por comunidades autónomas, los precios medios del suelo urbano más elevados de 2025 se dieron en Baleares, con casi 400 euros/m2; y Madrid, con 348 euros/m2.

En el otro archipiélago, el canario, los precios medios superaron los 251 euros. País Vasco y la Comunidad Valenciana son otras que destacaron por sus altos precios, de media en 232 y 210 euros/m2, respectivamente.

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En el conjunto de 2025, se formalizaron 29.808 compraventas de suelo urbano, el 43 % más que un año antes.

Sin embargo, esta cifra está muy lejos de las casi 87.000 operaciones que se registraron de máximo en 2004. Hay que tener en cuenta que el desarrollo medio de una vivienda son tres años, lo que condujo posteriormente a una sobreproducción incapaz de absorber.

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La menor cifra de transacciones se registró en 2013, en plena crisis, con 14.555.

Además, en 2025 el valor de estas operaciones alcanzó los 4.555 millones, casi el 40 % más. Sin embargo, en 2004, al calor del récord de transacciones, el valor de estas llegó a superar en el año completo los 23.000 millones.

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El pasado año, según los últimos datos disponibles, se transmitieron 35.616.610 m2, el 42 % más que en el ejercicio previo.

La falta de suelo disponible es una de las dificultades que afronta el sector inmobiliario para desarrollar nueva vivienda y muchas voces en el sector piden el cambio de uso de algunos suelos terciarios a residencial.

Además, el bloqueo a la reforma de la Ley del Suelo en el Congreso es otro de los escollos que denuncia el sector, que urge a su aprobación para dotar a los desarrollos urbanísticos de más seguridad jurídica y agilidad en un contexto marcado por el déficit de vivienda que sufre España. EFE