Las indemnizaciones del fondo del amianto llegan sólo al 1 % de potenciales beneficiarios

Madrid, 15 may (EFE).- Las indemnizaciones del fondo de compensación a las víctimas del amianto han llegado de momento a 82 personas, es decir, el 1 % de los 8.422 potenciales beneficiarios que estimó el Gobierno, una escasa cobertura denunciada por los sindicatos y asociaciones de víctimas.

Los potenciales beneficiarios aparecían en la memoria de análisis de impacto normativo que acompañaba al real decreto con el reglamento del fondo, incluyendo a los diagnosticados hasta su entrada en vigor, los fallecidos desde la entrada en vigor de la ley que creó el fondo y los nuevos diagnósticos.

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De acuerdo con los datos facilitados por los sindicatos, apenas se han recibido 323 peticiones de indemnización, de las que solo se han aprobado 82, es decir, un 25 %.

Con estas cifras, CCOO y UGT y la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica) se reunieron a finales de abril con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, para solicitar mayores cuantías y modificaciones en el reglamento que deja fuera a muchos afectados.

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El secretario de Estado les emplazó a una siguiente reunión, que tendrá lugar el próximo 10 de junio, en la que esperan que se atiendan algunas de sus reclamaciones, porque de lo contrario convocarán movilizaciones.

Para solicitar la indemnización es necesario tener reconocida la incapacidad permanente por contingencia profesional, padecer mesotelioma, cáncer de pulmón, de laringe o asbestosis con repercusión funcional moderada o severa, y no haber recibido ninguna otra compensación por exposición al amianto.

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Estas exigencias dejan fuera a aquellos con exposición laboral sin contingencia profesional, a quienes tuvieron exposición ambiental o doméstica, y a los herederos de personas ya fallecidas, hasta que no se regulen estos supuestos en unos presupuestos generales del Estado.

La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha recordado el largo proceso para poner en marcha las compensaciones de este fondo cuya creación se recogió en una ley aprobada en 2022 y que daba un plazo de tres meses para poner en marcha un reglamento que llegó con más de tres años de retraso.

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El reglamento se aprobó en junio del año pasado con entrada en vigor tres meses después y con unas condiciones que, según víctimas y sindicatos, no permiten reparar el daño causado por este material.

"No se está logrando lo que desde UGT venimos reivindicando, que es la compensación del daño sufrido a los miles de trabajadores y trabajadoras expuestas al amianto", dice Ruiz, que pide avanzar en el ámbito de las exenciones fiscales y la mejora de las cuantías.

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Las ayudas del fondo de compensación están cuantificadas en 32.000 por asbestosis, 48.310 euros por cáncer de laringe, 64.414 euros por cáncer de pulmón y 96.621 por mesotelioma, si bien todas ellas son "insuficientes" para los sindicatos y víctimas, ya que han llegado a triplicarse vía sentencia judicial.

Una de las últimas sentencias, del juzgado de lo Social de Bilbao, condena a la empresa Prezero Gestión de Residuos a pagar 663.933,60 euros a la viuda e hijos de un trabajador fallecido de mesotelioma pleural tras retirar amianto de un edificio con niveles de exposición superiores al límite legal.

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Sindicatos y asociaciones de víctimas reclaman además que las indemnizaciones queden exentas de tributación, algo que han conseguido en País Vasco y Navarra, lo que genera una discriminación territorial.

De las 323 solicitudes al fondo de compensación, más de la mitad se han registrado en la Comunidad Valenciana (100) y en el País Vasco (85), mientras que de los 82 expedientes aprobados, 37 se concentran en el País Vasco.

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En Extremadura, Canarias y La Rioja no se ha presentado ninguna solicitud.

La siguiente tabla detalla el número de solicitudes presentadas y expedientes aprobados por comunidades autónomas, según datos facilitados por los sindicatos:

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CCAA

Solicitudes registradas

Expedientes aprobados

Andalucía

38

6

Aragón

3

1

Asturias

6

0

Cantabria

2

0

Castilla-La Mancha

11

2

Castilla y León

15

8

Cataluña

17

0

Madrid

10

2

Comunidad Valenciana

100

19

Extremadura

0

0

Galicia

17

3

Baleares

1

0

Canarias

0

0

La Rioja

0

0

Navarra

5

2

País Vasco

85

37

Murcia

13

2

Total

323

82

EFE

mvm-nca/mmr