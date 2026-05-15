El pago con Bizum en los comercios arranca la semana que viene de forma gradual

Madrid, 15 may (EFE).- Los pagos con Bizum en comercios físicos comienzan la semana que viene, aunque la incorporación será gradual y no tendrán el servicio disponible desde el primer momento todos los bancos ni todos sus clientes, estando previsto que a finales de diciembre lo puedan utilizar la práctica totalidad de los usuarios.

El pago presencial con Bizum en comercios físicos estará disponible desde el lunes 18 de mayo en algunos comercios ya adheridos y para algunos usuarios, pues no todos los bancos tendrán en esa fecha disponible el servicio, que irán desplegando a lo largo del año.

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Las fechas para usuarios, negocios y comercios dependerán de cada banco, como ha venido ocurriendo con otras funcionalidades de Bizum.

Las entidades bancarias serán las que irán comunicando a sus clientes la fecha en la que tendrán el servicio disponible, definirán los territorios, sectores y el cronograma para ofrecer el pago en comercios físicos, explican a EFE desde Bizum.

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La popular solución de transferencias instantáneas, que ya podía utilizarse para algunos pagos con administraciones (multas, entradas a polideportivos, impuestos) o para pagos en comercio electrónico, da ahora el salto a la tienda y se convierte en un medio de pago que convivirá con el pago con tarjeta y el efectivo.

Bizum, que tiene más de 31 millones de usuarios, es hasta el momento la única de las soluciones de este tipo que hay en Europa que ofrece el pago directo en comercios físicos.

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Su experiencia para transacciones comerciales arrancó con el comercio electrónico y ya hay más de 100.000 comercios adheridos que permiten pagar con Bizum las compras.

El pago con Bizum en comercios, que funcionará a través de tecnología NFC, será un pago sin contacto y bastará con aproximar el teléfono móvil al terminal de venta, efectuándose, al igual que en el resto de servicios de Bizum, una transferencia de cuenta a cuenta.

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El cliente podrá hacer el pago presencial con Bizum bien a través de su aplicación, la de su banco o de Bizum Pay, la nueva cartera digital de Bizum.

En el caso de darse de alta en Bizum Pay, el usuario podrá empezar a hacer pagos inmediatamente, sin añadir más métodos de pago o efectuar otras configuraciones.

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A diferencia de otras carteras digitales, Bizum Pay es una cartera multibanco y podrá contener otros medios de pago (tarjetas de crédito y de débito) siempre que pertenezcan a una entidad que ofrezca Bizum Pay.

El pago con Bizum en comercios es un paso más de la solución creada por la banca española, mediante la cual desde el pasado verano se pueden hacer transferencias entre particulares con España, Italia, Portugal y Andorra, gracias a la interconexión operativa entre Bizum, Bancomat Pay y MB Way, un acuerdo con el que pueden mandarse y recibir dinero más de 58 millones de usuarios.

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La extensión de las transferencias instantáneas dentro del ámbito europeo no para ahí y en febrero la Alianza EuroPA, a la que pertenece la solución de pagos por móvil española Bizum, y EPI Company, promotora de la solución de varios bancos centroeuropeos Wero, firmaron un memorando.

Ese acuerdo permitirá a finales de este año o comienzos de 2027 interoperar, es decir enviar o recibir dinero, a través del móvil a más de 130 millones de usuarios de trece países que abarcan el 72 % de la población de la Unión Europea (UE), y la previsión es que, más tarde, a lo largo de 2027 con estas soluciones se pueda pagar en el comercio electrónico y en el presencial en los países que abarcan. EFE

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(Foto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023484794)