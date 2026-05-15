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Ultiman el montaje de 'Primada', la exposición sobre los 800 años de la Catedral de Toledo

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Cristina Serena Trujillo

Toledo, 15 may (EFE).- Los trabajos de instalación de la exposición 'Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo' marchan según el calendario previsto y a falta de diez días para su inauguración, fijada para el 25 de mayo, dos terceras partes de las aproximadamente 330 obras que se exhibirán ya están instaladas en sus ubicaciones definitivas.

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En una entrevista con la Agencia EFE, el coordinador de la exposición y jefe del Área de Cultura de la Fundación Impulsa, José Domingo Delgado, señala que "poquito a poco se van cubriendo los huecos" y también llegan los correos con las piezas que recalan en la Catedral con motivo de esta exposición, un total de 55 obras de las cuales la mitad ya están en el templo toledano.

Con un equipo compuesto por más de treinta personas solamente para la instalación, el montaje de la exposición avanza, con la previsión de que el 22 de mayo se coloquen las tres últimas piezas -las tres fondos propios de la Catedral-.

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Estas tres piezas serán la escultura de El Greco 'La imposición de la casulla de San Ildefonso'; la Custodia de Arfe, que procesiona por las calles de Toledo con motivo del Corpus Christi, fiesta de Interés Turístico Internacional y que estará ubicada en una vitrina de forma que la puedan ver tanto los visitantes de la exposición como quienes acuden a la catedral, y la última que llegará a su posición definitiva será 'El prendimiento de Cristo' de Goya, que además será la pieza con la que finaliza la muestra.

Hasta llegar a esta pintura de Goya, el visitante habrá recorrido 2.000 metros cuadrados de exposición, que discurren por zonas de la catedral como el trascoro de la catedral y por otros lugares habitualmente cerrados al público, como la primera planta del claustro, la Capilla de la Reina -construida por orden a la reina Isabel I de Castilla 'la católica'-, y la nave de Gigantones, que permite al visitante tener acceso a las vidrieras y arbotantes góticos del templo.

La exposición -que abarca desde 1226 hasta el año 1800- se divide en dos partes, la primera de ellas que abarca desde los inicios de su construcción y hasta la finalización de la misma, a finales del siglo XV; y una segunda desde los comienzos del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII.

Sobre la primera parte, su comisario, Javier Martínez de Aguirre, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, explica a EFE que comienza en el claustro de la Catedral y a continuación se accede al claustro alto, donde se podrán ver piezas como el ajuar funerario del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada -que puso la primera piedra de la catedral- y también "los tesoros" de la catedral, que recibe el sobrenombre de 'Dives Toletana', es decir, "la rica toledana".

Es en esta primera parte donde también se podrá contemplar la 'Biblia de San Luis', que tal y como reconoce Martínez de Aguirre es "una de las joyas de la catedral", compuesta por 3 volúmenes y que, con más de 4.800 escenas miniadas se considera una "pieza excepcional en la miniatura medieval europea".

"Realmente es fabuloso", resume Martínez de Aguirre.

También forman parte de esta primera parte el tapiz del 'Astrolabio', flamenco y datado de finales del siglo XV, el estandarte de la 'Batalla del Salado' (1340) y un repostero con el lema 'Tanto Monta, Monta Tanto', de los Reyes Católicos.

De la segunda parte, comisariada por Benito Navarrete Prieto, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, Delgado destaca un pendón de la Batalla de Lepanto (1571), una recreación del ochavo de la Catedral -donde se guardan las reliquias del templo-, así cuadros de El Greco, Zurbarán, Velázquez.

Delgado subraya que la mayoría de las obras expuestas son fondos propios de la catedral y que casi un centenar de ellas se han restaurado expresamente para esta exposición, unas tareas gracias a las cuales "se han podido apreciar calidades y autores que no estaban previstos".

La exposición, que abrirá el 25 de mayo, estará hasta el 14 de octubre, en horario de 10:00 a 18:00 horas y las entradas, de las que ya se han vendido "miles", avanza Delgado, ya se pueden comprar.

Esta exposición, organizada por la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada con la colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha, el Arzobispado de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo, es uno de los actos organizados con motivo del octavo centenario del templo que tiene el título de "primado de España". EFE 

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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