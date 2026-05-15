Hidalgo: "El Andorra está en un gran pico de forma"

A Coruña, 15 may (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, advirtió este viernes del “gran pico de forma” que atraviesa el Andorra, un rival que se jugará en Riazor sus escasas opciones de entrar en el playoff de ascenso.

“Es un equipo que lleva mucho tiempo trabajando con la misma filosofía. Hay jugadores que llevan mucho tiempo allí, jugando prácticamente siempre a lo mismo. Andorra está en un pico de forma grande, necesitaremos hacer un partido muy inteligente porque habrá momentos en los que nos tocará sufrir”, afirmó.

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En rueda de prensa, el técnico blanquiazul incidió en que durante los momentos “débiles” tendrán que estar “muy ajustados” porque se enfrentan a un rival que se siente cómodo teniendo el balón en su poder.

“Es un equipo muy asociativo, con jugadores muy dinámicos, muy habilidosos, que nos pondrán en un estrés constante. Ellos aún tienen posibilidades de meterse en el playoff y vendrán a por todas”, subrayó.

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Hidalgo se alegró de que a Yeremay Hernández le retiraran la tarjeta amarilla que vio frente al Cádiz, que le impediría jugar este partido por acumulación de cartulinas, porque “lo que pasó en el campo no se ajustaba a lo que se redactó en el alta”.

“Era una situación en la que teníamos mucha fe de que prosperase. Tendremos a Yere en el campo, con mucha ilusión y mucha fuerza para seguir ayudándonos como lo estaba haciendo”, manifestó el preparador deportivista, para quien a estas alturas del curso “solo hay que sumar de tres y no mirar mucho más”. EFE

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