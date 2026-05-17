Exhibición de la sueca Tover Alexandersson que pulveriza el récord de la Zegama-Aizkorri

San Sebastián, 17 may. (EFE).- La corredora sueca Tover Alexandersson se ha impuesto con autoridad en la 25 maratón de montaña Zegama-Aizkorri, por delante de la segunda clasificada, la española Malen Osa, y ha logrado batir, en más de ocho minutos, el récord de la prueba que estableció Nienke Birnkman en 2022.

Malen Osa y la segunda española con opciones a la victoria, Sara Alonso, sobre un terreno menos adverso de los esperado por la ausencia de lluvia en las últimas horas en Gipuzkoa, salieron rápidas pero más lo haría la principal favorita, Alexandersson, considerada la número uno de la especialidad, que se fue en solitario en los primeros kilómetros aunque con Alonso siguiendo de inicio su estela.

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La sueca, que acumula medallas en el esquí de montaña y que es la vigente campeona del maratón de Canfranc, debutaba en esta prueba considerada una de las carreras de montaña mejores del mundo, pero esa falta de experiencia sobre el terreno no se notaría en ningún momento, ya que dominó con puño de hierro desde el primero hasta el último kilómetro, en llano y en altura, en barro y en pista.

Alexandersson se presentaría en la línea de meta sin oposición y con el récord de esta histórica maratón en sus zapatillas para firmar un excelente crono, antes de desplomarse por el cansancio en la línea de meta y precisar la asistencia sanitaria hasta que pudo recuperarse minutos después del esfuerzo.

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Muy por detrás llegaría la corredora local Malen Osa, que superó en el tramo final a la ganadora de 2025, Sara Alonso, que también hizo una maratón notable, que habría sido excelente para ambas sin la presencia de la sueca, aunque superaron a grandes de este deporte como Ida Nilsson, vencedora en 2018, o Judith Wyder.

Clasificación 25 edición Zegama-Aitzkorri. Prueba femenina.

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1.- Tover Alexandersson (SWE) 4: 8.09 horas

2.- Malen Osa (ESP) a 15:47 minutos

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2.- Sara Alonso (ESP) a 17.42 minutos - EFE

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