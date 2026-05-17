Ferreres: "Es injusto, este equipo no merecía caer de esta manera"

Valencia, 17 may (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Arnau Ferreres, lamentó este domingo haber perdido y la manera en la que lo hicieron, con una canasta en el último segundo, en el segundo encuentro de la final de la Liga Femenina ante el Valencia Basket y aseguró que fue "injusto".

"Hemos hecho muchas cosas bien y creo que el resultado es injusto, este equipo no merecía acabar de esta forma. El deporte muchas veces es injusto y hoy lo ha sido", señaló Ferreres, que ha dirigido al equipo en las eliminatorias por el título por la baja de paternidad de Carlos Cantero.

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"Veníamos de jugar un partido no muy brillante en casa y no habíamos tenido mucho para preparar esto pero, punto por punto, todo lo que les he dicho lo han ejecutado. Se nos pueden haber ido un poco las pérdidas que hemos hecho muchas pero hemos hecho un partido muy bueno. Algún parcial se nos ha ido un poco de la cuenta, pero lo único que quiero es felicitar a mi equipo porque no era fácil", explicó.

Ferreres dijo que "es un momento duro" para las "jugadoras, para el 'staff', para el club y para la afición" y que esperaban mucho "y no ha podido ser".

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"Ahora nos cuesta mucho ver algo positivo pero creo que cuando pasen unos días o unas semanas, cada uno cuando le toque, valoraremos mucho los mas de diez meses que lleva este equipo compitiendo al máximo nivel", destacó.

Ferreres dijo que "ser agradecido" se queda "muy corto" ante el apoyo de la afición. "A cada persona de la 'marea roja' le tendría que estar agradeciendo lo que han hecho tres días enteros, sin ellos no habríams llegado hasta aquí". EFE

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