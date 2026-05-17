Una avería mecánica impide la victoria del Mercedes de Verstappen y Juncadella

Redacción deportes, 17 may (EFE).- Una avería mecánica en el Mercedes-AMG GT3 a poco más de tres horas para el final, con Dani Juncadella al volante, impidió la victoria del equipo capitaneado por el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón de Fórmula Uno, en las 24 horas de Núrburgring.

Tras partir el sábado desde el cuarto lugar de la parrilla de salida, el equipo que también integraban Jules Gounon y Lucas Auer se encaminaba a la victoria y dominaba la carrera, pero unos problemas mecánicos obligaron a Juncadella a meter el coche en el garaje ante la importancia de la avería en el eje de transmisión.

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El español había relevado a Verstappen, se mantenía en la primera plaza con más de 45 segundos de renta, pero después de la parada se detectó un aviso de un problema técnico. Aunque intentaron resetearlo y Juncadella indicaba que podía manejar el coche, aparecieron ruidos y tuvo que regresar tras solo dos vueltas al garaje, donde se descubrió un daño en el eje de la transmisión que causó daños en el soporte de la rueda y en otros componentes del eje trasero derecho. EFE