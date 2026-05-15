El Industrias y Jaén se juega último billete eliminatorias y Osasuna y Alzira el descenso

Redacción deportes, 15 may (EFE).- La fase regular de la Primera División de fútbol sala llega este sábado a su final con la disputa de la jornada 30, una cita unificada en la que siete encuentros arrancarán a las 13:00 horas y en la que todavía quedan asuntos decisivos por resolver tanto en la pelea por las eliminatorias por el título como en la lucha por la permanencia.

El gran duelo de la jornada se vivirá en el Pavelló Nou, donde Industrias Santa Coloma y Jaén Paraíso Interior se enfrentarán en un auténtico partido vital por la última plaza que da acceso a las eliminatorias por el título.

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Los amarillos llegan con ventaja, ocupando la octava posición con 43 puntos, tres más que el conjunto catalán, noveno con 40. El panorama para el equipo de Dani Rodríguez es claro: sumar un punto le garantiza matemáticamente estar entre los ocho mejores de la competición.

Sin embargo, una derrota abriría todo tipo de combinaciones. Si Industrias consigue la victoria, el desenlace dependerá también de lo que ocurra en los encuentros de Viña Albali Valdepeñas y Quesos El Hidalgo Manzanares.

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En caso de múltiples empates a 43 puntos, los de Xavi Closas saldrían beneficiados. Si únicamente hubiera igualdad entre catalanes y jiennenses, al Jaén le serviría perder por menos de seis goles, mientras que Industrias necesitaría una victoria por una diferencia superior para arrebatarle la plaza.

Paralelamente, la permanencia también centrará buena parte de la atención. El Family Cash Alzira ocupa actualmente el puesto de descenso y está obligado a ganar en la pista del Manzanares y esperar un tropiezo de CA Osasuna Magna frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Los navarros dependen de sí mismos y un solo punto les bastaría para continuar en la máxima categoría.

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Además, la jornada también definirá posiciones de privilegio de cara a las eliminatorias por el título. Illes Balears Palma Futsal, Jimbee Cartagena Costa Cálida y Movistar Inter pelearán por terminar entre la tercera y la quinta plaza, mientras el Barça, ya campeón de la fase regular, cerrará el campeonato visitando al O Parrulo Ferrol en un encuentro marcado por el ambiente festivo debido a que los gallegos han conseguido la permanencia. EFE

jmd/og

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