Afectados por el impago de lotería, con esperanza tras el arresto del presidente del club

Bilbao, 15 may (EFE).- La detención del presidente del equipo de rugby de Igorre (Bizkaia) por el impago de participaciones premiadas de la Lotería de Navidad ha generado cierta "esperanza" en "que se haga justicia" entre las personas afectadas, que ya han presentado 132 denuncias por los casi 3 millones de euros que el club aún no ha abonado.

"Teníamos esperanzas de que se investigase cuanto antes y le detuviesen. Es una noticia muy esperada, no se le ha visto por Igorre en todo este tiempo", ha expresado en declaraciones a EFE una de las afectadas, quien considera que los directivos del club, "si tan sin querer lo han hecho y tan mal se sienten", deberían asumir también algún tipo de responsabilidad.

PUBLICIDAD

No obstante, reconoce que "es muy difícil que devuelvan el dinero", cuando ya lo han destinado a "un cochazo y una entrada a su casa" y reitera que "ha habido tongo" en la forma de realizar unos pagos que "han sido muy negros".

"Tengo pocas esperanzas de cobrar mis papeletas, no he ganado nada, pero si me tengo que gastar dinero en que se haga justicia, yo feliz", reconoce la damnificada, que advierte: "Vamos a seguir peleando, a por todas".

PUBLICIDAD

La Ertzaintza ha detenido esta tarde en Durango (Bizkaia) al presidente del equipo Arratiko Zekorrak Rugby Taldea, Unai Zuluaga, por presuntos delitos de estafa y administración desleal, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El responsable del club, de 53 años, había sido requerido previamente por la Ertzaintza para personarse en dependencias policiales y será puesto a disposición judicial tras finalizar las diligencias de la Policía autonómica.

PUBLICIDAD

El club de rugby, fundado en 1990 y que compite en la segunda división de la Liga vasca, había adquirido un total de 285 décimos del número 90.693, que resultó agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad, y vendió las participaciones en su mayor parte entre jugadores de la entidad, vecinos de Igorre y a otros clubes deportivos de Bizkaia.

Los propietarios de más de dos centenares de boletos premiados se agruparon a través de varias redes sociales y decidieron, como primera medida, presentar una denuncia ante la comisaría de la Ertzaintza de Durango o bien ante el juzgado de guardia de ese municipio vizcaíno.

PUBLICIDAD

El presidente del club pidió la pasada semana disculpas por el "error" y aseguró que no se dieron cuenta hasta principios de mayo de que aún quedaban más de 220 papeletas por abonar (alrededor de 2,3 millones de euros) y ya no quedaba dinero.

Sin embargo, los afectados han presentado ya 132 denuncias y han calculado que aún quedan por cobrar 286 participaciones vendidas por el equipo de rugby, lo que supone 61 papeletas más de las que calculó la entidad deportiva y que elevaría la cantidad adeudada a más de 2,7 millones de euros.

PUBLICIDAD

Tras una primera reunión celebrada el pasado jueves en la que acordaron contratar asesoramiento legal, en un próximo encuentro decidirán los siguientes pasos a seguir, a la espera de lo que suceda tras la detención del presidente del Arratiko Zekorrak. EFE