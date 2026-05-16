Vox denuncia el ataque con piedras a su sede en Vitoria y la "campaña de hostigamiento" que sufre por GKS y Ernai

Vox ha denunciado el ataque con piedras, esta pasada madrugada, a su sede en Vitoria-Gasteiz, que ha causado "serios daños" en el cristal de la puerta de acceso al local, así como "la campaña de hostigamiento" de la que es objeto el partido, según ha dicho, "por parte de juventudes radicales ligadas a EH Bildu, tanto de GKS como de Ernai".

Según ha indicado Vox, ha sido un vecino del portal contiguo el que ha alertado de lo sucedido, quien ha informado de que el ataque se ha registrado hacia las dos de esta pasada madrugada, "cuando han oído fuertes ruidos similares a explosiones".

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Los barrenderos, según Vox, han retirado del lugar una piedra "de no menos de 5 kilos de peso, con la que presumiblemente se ha perpetrado la agresión", ya denunciada a la Ertzaintza.

Según ha explicado la formación que lidera Santiago Abascal, es "el tercer ataque violento contra la sede de Vox en Vitoria, pero el más grave de todos ya que los dos anteriores los realizaron con pintura".

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El presidente de Vox Álava, Jonathan Romero, ha acudido a la sede para comprobar los daños causados y allí ha denunciado "la campaña de hostigamiento de la que es objeto el partido por parte de juventudes radicales ligadas a EH Bildu, tanto de GKS como de Ernai".

En esa línea, ha enmarcado "las críticas recibidas esta misma semana por jóvenes de la izquierda abertzale que okupan diferentes inmuebles del barrio okupa de Errekaleor".

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"No van a conseguir que nos callemos sino todo lo contrario, que insistamos con más fuerza y tenacidad en denunciar actitudes como estas, ataques realizados por cobardes impresentables que actúan amparados por la oscuridad y, generalmente, pasamontañas, como quienes nos amenazan en nuestras mesas informativas aquí y en el resto de provincias vascas", ha asegurado.

Asimismo, ha manifestado que "quienes protagonizan un impresentable apartheid antidemocrático en administraciones como la Diputación alavesa y el Parlamento Vasco, liderado por el diputado general y el propio lehendakari, tienen una responsabilidad indudable y directa en este tipo de acciones al extender el lamentable discurso de que contra Vox cualquier cosa vale, cualquier acción violenta es válida, sin restar, eso sí un ápice de responsabilidad a quienes nos persiguen, amenazan y agreden desde partidos que habría que ilegalizar como EH Bildu".

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