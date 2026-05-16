La presidenta de Cantabria y la alcadesa de Santander felicitan al Racing por su ascenso

Santander, 16 may (EFE).- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, felicitaron al Real Racing Club por su ascenso a Primera División y animaron a la afición racinguista a celebrarlo.

El conjunto verdiblanco certificó este sábado su ascenso matemático a la máxima categoría del fútbol español al ganar 4-1 al Valladolid y perder el Almería 1-2 con Las Palmas.

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Buruaga publicó mensajes de felicitación en redes sociales.

"Celebramos mucho más que un ascenso: el orgullo de una afición que nunca dejó de creer, la fuerza de un club histórico y la emoción de ver al Racing donde merece estar", señaló en su cuenta de X, en la que invita a los aficionados a celebrar la vuelta del club cántabro a la máxima categoría del fútbol español.

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En Instagram, la presidenta dio la enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y al club. "Este ascenso es esfuerzo, compromiso y pasión. Es el resultado de no rendirse nunca. Y es también una alegría enorme para toda Cantabria. Ahora toca disfrutarlo, celebrarlo… y soñar a lo grande. ¡Aúpa Racing!", concluye el mensaje.

Igual también trasladó su felicitación al Racing por su "merecidísimo" y "anhelado" ascenso. "Los santanderinos estamos tremendamente orgullosos de este equipo porque ha conseguido un ascenso importantísimo para la ciudad, para el club y para todos los aficionados", destacó en un comunicado.

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La alcaldesa puso en valor la "impresionante" temporada realizada por el equipo, que se ha convertido en el primero en certificar el ascenso.

"Quiero felicitar tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y a la directiva del club, porque su trabajo a lo largo de esta temporada ha sido sobresaliente. El Racing ha sido líder durante muchas jornadas, y así sigue hoy, demostrando que ha sido el mejor de la categoría durante esta campaña", remarcó.

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Gema Igual valoró también el papel de los aficionados racinguistas, de los que destacó "su constante entrega y apoyo al equipo", y los animó a sumarse a los actos organizados con motivo de la celebración del ascenso. EFE