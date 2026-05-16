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La presidenta de Cantabria y la alcadesa de Santander felicitan al Racing por su ascenso

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Santander, 16 may (EFE).- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, felicitaron al Real Racing Club por su ascenso a Primera División y animaron a la afición racinguista a celebrarlo.

El conjunto verdiblanco certificó este sábado su ascenso matemático a la máxima categoría del fútbol español al ganar 4-1 al Valladolid y perder el Almería 1-2 con Las Palmas.

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Buruaga publicó mensajes de felicitación en redes sociales.

"Celebramos mucho más que un ascenso: el orgullo de una afición que nunca dejó de creer, la fuerza de un club histórico y la emoción de ver al Racing donde merece estar", señaló en su cuenta de X, en la que invita a los aficionados a celebrar la vuelta del club cántabro a la máxima categoría del fútbol español.

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En Instagram, la presidenta dio la enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y al club. "Este ascenso es esfuerzo, compromiso y pasión. Es el resultado de no rendirse nunca. Y es también una alegría enorme para toda Cantabria. Ahora toca disfrutarlo, celebrarlo… y soñar a lo grande. ¡Aúpa Racing!", concluye el mensaje.

Igual también trasladó su felicitación al Racing por su "merecidísimo" y "anhelado" ascenso. "Los santanderinos estamos tremendamente orgullosos de este equipo porque ha conseguido un ascenso importantísimo para la ciudad, para el club y para todos los aficionados", destacó en un comunicado.

La alcaldesa puso en valor la "impresionante" temporada realizada por el equipo, que se ha convertido en el primero en certificar el ascenso.

"Quiero felicitar tanto a los jugadores como al cuerpo técnico y a la directiva del club, porque su trabajo a lo largo de esta temporada ha sido sobresaliente. El Racing ha sido líder durante muchas jornadas, y así sigue hoy, demostrando que ha sido el mejor de la categoría durante esta campaña", remarcó.

Gema Igual valoró también el papel de los aficionados racinguistas, de los que destacó "su constante entrega y apoyo al equipo", y los animó a sumarse a los actos organizados con motivo de la celebración del ascenso. EFE

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EFE

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