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Rafa Nadal: "No estoy en el momento para involucrarme en unas elecciones"

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Manacor, 14 may (EFE).- El extenista español Rafa Nadal, uno de los mejores de la historia, explicó este jueves que no se encuentra "en el momento" de involucrarse en unas elecciones a la presidencia del Real Madrid, club del que es reconocido seguidor.

El de Manacor hizo estas declaraciones este jueves, en el marco de la presentación de su museo en la Rafa Nadal Academy, después de haber publicado en la víspera una nota en redes sociales en la que explicaba que se desvinculaba de cualquier relación con una posible candidatura al proceso electoral en el club blanco.

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"Ayer quise cortar de raíz lo que podían ser las especulaciones, vi que se me ligaba a la candidatura de Enrique Riquelme, entiendo que tuviera lógica y que se pudiese especular, pero, aunque tengo una buena relación, tengo un grandísimo respeto por Florentino y todo lo que es", explicó.

"No quería alimentar una especulación de la cual no participo. Eso para evitar, no soy de desmentir, pero el fútbol es un mundo aparte y sólo quise dejar claro que no estoy en ese momento", añadió el extenista.

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"Me gusta el fútbol, soy un apasionado, soy seguidor del Madrid y del Mallorca, ayer fue una jornada dura. Hay que reconocer con el Madrid que las cosas no han salido bien, esto es deporte, seguro que ha habido equivocaciones y no pasa nada por reconocerlo después de tantísimos años haciendo decisiones acertadas. Entiendo que se convoquen elecciones, los socios decidan si se sigue confiando o si hay una posible alternativa, que decidan los dueños del club quién quieren que sea su líder", afirmó para zanjar la posibilidad.

Por otra parte, también se paró a hablar de la situación actual del RCD Mallorca: "Siendo honesto, el empate con el Villarreal lo daba por bueno teniendo el último partido contra un Oviedo ya descendido, pero el Sevilla ha ganado sus tres últimos partidos, veremos hoy el Girona, el Espanyol ganó, hasta con 42 no estoy seguro de que te salves".

"El Mallorca ha de ir al campo del Levante a sacar algo positivo. La dinámica es buena, confío en que nos salvaremos", admitió el deportista balear.

Respecto a su figura como tenista, comentó que no echa de menos el día a día deportivo: "Tengo la suerte de que es una página cerrada, llegué al límite de mis posibilidades físicas. El hecho de explorar la última oportunidad, aparte de cosas, haber viajado con mi hijo, tengo recuerdos bonitos de ello y me permitió cerrar una etapa con el convencimiento que se tiene que hacer. Si no la hubiera hecho, tal vez lo echaría de menos. Sé que mi lugar ya no está ahí".

El mallorquín afirmó que no se arrepiente de no haberse retirado sin ganar: "Eso sólo lo necesita la gente con un ego importante, pero no es mi caso. Si lo hubiera sabido me habría retirado, pero sólo porque pasé por una operación, muchos meses de recuperación, la gente desde fuera lo que no sabe es lo que pasa dentro; seguí porque me dijeron que tenía opciones reales de volver a competir el cien por cien. Terminé como soy yo".

Sobre las novedades de su museo, valoró positivamente el vídeo final del recorrido: "El vídeo final hace que la gente salga emocionada. Hay dos cosas que genera el deporte, creo yo: emoción y no en todos los deportes, pero en la gran mayoría de ellos, unos valores positivos para los niños. La intención final es que salgan con esa emoción y ganas de practicar deporte. El deporte profesional no es salud, pero el amateur sí", destacó. EFE

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(foto) (vídeo)

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EFE

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