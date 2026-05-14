Pelayo Gordillo (Vox), senador autonómico extremeño con apoyo de PP y abstención de PSOE

Mérida, 14 may (EFE).- El diputado de Vox, Ángel Pelayo Gordillo volverá al Senado como representante de la Asamblea de Extremadura tras haber sido elegido en el pleno de este jueves, primero ordinario de la legislatura, en el marco del acuerdo de gobierno entre esta formación y el PP y con la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas por Extremadura.

De esta forma, el diputado y portavoz adjunto de Vox regresa a la Cámara Alta en sustitución del popular Laureano León, quien fue elegido cuando aún no había un acuerdo de Gobierno.

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Además, nueve diputados han tomado posesión de su acta tras la renuncia de ocho, todos del PP, como consecuencia de sus nombramientos como consejeros o altos cargos del Ejecutivo, y uno del PSOE, en este caso José María Vergeles, que fue consejero y vicepresidente en los gobiernos de Guillermo Fernández Vara y que vuelve a su plaza de médico. EFE