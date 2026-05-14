Espana agencias

El terrorismo de extrema derecha se consolida como amenaza con un alza de casos del 34 %

Guardar
Google icon

Madrid, 14 may (EFE).- El Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) ha detectado 190 incidentes en 15 países relacionados con el extremismo violento y el terrorismo de extrema derecha en 2025, un fenómeno que califica de "amenaza creciente", con un aumento del 33,8 % con respecto al año anterior.

Así se desprende del primer informe del OIET -un organismo de estudios académicos que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) puso en marcha en 2015- sobre extremismo violento y terrorismo de extrema derecha.

PUBLICIDAD

Según sus datos, con 190 incidentes documentados en 15 países, 2025 representa un nivel alto de registros de episodios de extremismo de derecha y violencia. El promedio mensual se situó en 15,8 eventos, frente a los 11,8 de 2024, y ningún mes registró menos de 11 incidentes, lo que evidencia que la amenaza extremista ha alcanzado un umbral de actividad persistente y normalizada.

Además de un incremento del 33,8 % respecto a 2024 en el número de incidentes, ha aumentado un 66,7 % el número de territorios afectados.

PUBLICIDAD

EEUU, con 99 incidentes (el 52,1 % del total) concentra la mayor actividad extremista, y ejerce "un rol exportador de modelos organizativos, tácticas e ideologías", con grupos como Patriot Front o Blood Tribe que inspiran células en Europa y Oceanía, mientras que ideólogos estadounidenses radicalizan audiencias internacionales a través de plataformas digitales.

El Reino Unido registra el mayor incremento en Europa, con 24 incidentes, frente a los 9 del año pasado, y emerge como el segundo país más afectado a nivel global, en un contexto marcado por las secuelas del Brexit, tensiones raciales históricas y la actividad de grupos neonazis organizados como Patriotic Alternative.

En España -señala el informe- el desmantelamiento de una célula aceleracionista de 'The Base' en Castellón en noviembre de 2025 confirma que el país ha pasado de ser un espacio de tránsito ideológico a un territorio donde el extremismo de derecha puede estructurarse con fines terroristas.

A nivel global, el neonazismo (29,5 %) y la supremacía blanca (22,5 %) concentran el 52 % de todos los incidentes.

Las amenazas directas (54 casos) y la incitación al odio (66 casos) superan ampliamente los actos violentos perpetrados (19 casos).

El Observatorio destaca cómo la radicalización juvenil es una estrategia deliberada de estos movimientos y pone el ejemplo de Suecia, que documentó en 2025 el reclutamiento sistemático de niños de entre 10 y 12 años por parte de grupos extremistas de derecha a través de TikTok y otras plataformas digitales.

"La radicalización se produjo a plena luz del ecosistema digital, con una normalización alarmante de símbolos y gestos fascistas en entornos escolares. Este fenómeno evidencia que el extremismo ya no espera a la adultez para consolidar identidades ideológicas", advierte.

Además, las plataformas digitales han dejado de ser un mero canal para convertirse en el principal espacio de radicalización, organización y movilización del extremismo de derecha.

Desde los algoritmos de recomendación de TikTok o YouTube -que conducen a usuarios hacia contenidos cada vez más radicales- hasta las aplicaciones encriptadas utilizadas para coordinar células en múltiples países, pasando por el uso de criptomonedas para financiación anónima.

En cuanto a la respuesta institucional, el Observatorio cree que aunque va en aumento, sigue siendo insuficiente.

Los 33 juicios, 22 arrestos y 29 acciones legales y administrativas documentadas en 2025 evidencian una mayor capacidad reactiva por parte de los estados, pero la persistencia del fenómeno -advierte- demuestra que las intervenciones puntuales son necesarias, pero no suficientes, para prevenir la radicalización inicial ni para desmantelar las infraestructuras que la generan. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Seguridad Nacional alerta de "injerencias extremistas" para erosionar la neutralidad de policías y Fuerzas Armadas

Seguridad Nacional alerta de "injerencias extremistas" para erosionar la neutralidad de policías y Fuerzas Armadas

Borja Sémper duda que haya acabado el ciclo de Florentino Pérez en el Real Madrid y pide "respeto" para su figura

Borja Sémper duda que haya acabado el ciclo de Florentino Pérez en el Real Madrid y pide "respeto" para su figura

Luis Planas apela a la "lógica absoluta" para regularizar a trabajadores en la agricultura

Infobae

Pelayo Gordillo (Vox), senador autonómico extremeño con apoyo de PP y abstención de PSOE

Infobae

La librería más antigua de España recauda 60.000 euros en 13 días para evitar su cierre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar López sobre el viaje de Ayuso a México: “La Comunidad de Madrid no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso”

Óscar López sobre el viaje de Ayuso a México: “La Comunidad de Madrid no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso”

El Supremo condena a diez años de prisión a dos padres de Lugo por mantener a su hijo entre basura y causarle graves lesiones permanentes

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Un futbolista de segunda división B consigue la incapacidad permanente total tras romperse el talón de Aquiles mientras disputaba un partido

Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ tras confirmarse una “infección gastrointestinal de origen viral”

ECONOMÍA

¿Es obligatorio un seguro del hogar si vives de alquiler en España? Esto es lo que dice la ley

¿Es obligatorio un seguro del hogar si vives de alquiler en España? Esto es lo que dice la ley

Los extranjeros tiran del empleo en España: ya son más de 3,2 millones de afiliados y suponen casi la mitad del empleo creado desde la reforma laboral

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

¿Qué pasa si compras o alquilas una casa donde hubo un crimen? Esto dice la ley sobre la responsabilidad del propietario y el inquilino

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de mayo

DEPORTES

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”