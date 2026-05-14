El terrorismo de extrema derecha se consolida como amenaza con un alza de casos del 34 %

Madrid, 14 may (EFE).- El Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) ha detectado 190 incidentes en 15 países relacionados con el extremismo violento y el terrorismo de extrema derecha en 2025, un fenómeno que califica de "amenaza creciente", con un aumento del 33,8 % con respecto al año anterior.

Así se desprende del primer informe del OIET -un organismo de estudios académicos que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) puso en marcha en 2015- sobre extremismo violento y terrorismo de extrema derecha.

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Según sus datos, con 190 incidentes documentados en 15 países, 2025 representa un nivel alto de registros de episodios de extremismo de derecha y violencia. El promedio mensual se situó en 15,8 eventos, frente a los 11,8 de 2024, y ningún mes registró menos de 11 incidentes, lo que evidencia que la amenaza extremista ha alcanzado un umbral de actividad persistente y normalizada.

Además de un incremento del 33,8 % respecto a 2024 en el número de incidentes, ha aumentado un 66,7 % el número de territorios afectados.

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EEUU, con 99 incidentes (el 52,1 % del total) concentra la mayor actividad extremista, y ejerce "un rol exportador de modelos organizativos, tácticas e ideologías", con grupos como Patriot Front o Blood Tribe que inspiran células en Europa y Oceanía, mientras que ideólogos estadounidenses radicalizan audiencias internacionales a través de plataformas digitales.

El Reino Unido registra el mayor incremento en Europa, con 24 incidentes, frente a los 9 del año pasado, y emerge como el segundo país más afectado a nivel global, en un contexto marcado por las secuelas del Brexit, tensiones raciales históricas y la actividad de grupos neonazis organizados como Patriotic Alternative.

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En España -señala el informe- el desmantelamiento de una célula aceleracionista de 'The Base' en Castellón en noviembre de 2025 confirma que el país ha pasado de ser un espacio de tránsito ideológico a un territorio donde el extremismo de derecha puede estructurarse con fines terroristas.

A nivel global, el neonazismo (29,5 %) y la supremacía blanca (22,5 %) concentran el 52 % de todos los incidentes.

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Las amenazas directas (54 casos) y la incitación al odio (66 casos) superan ampliamente los actos violentos perpetrados (19 casos).

El Observatorio destaca cómo la radicalización juvenil es una estrategia deliberada de estos movimientos y pone el ejemplo de Suecia, que documentó en 2025 el reclutamiento sistemático de niños de entre 10 y 12 años por parte de grupos extremistas de derecha a través de TikTok y otras plataformas digitales.

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"La radicalización se produjo a plena luz del ecosistema digital, con una normalización alarmante de símbolos y gestos fascistas en entornos escolares. Este fenómeno evidencia que el extremismo ya no espera a la adultez para consolidar identidades ideológicas", advierte.

Además, las plataformas digitales han dejado de ser un mero canal para convertirse en el principal espacio de radicalización, organización y movilización del extremismo de derecha.

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Desde los algoritmos de recomendación de TikTok o YouTube -que conducen a usuarios hacia contenidos cada vez más radicales- hasta las aplicaciones encriptadas utilizadas para coordinar células en múltiples países, pasando por el uso de criptomonedas para financiación anónima.

En cuanto a la respuesta institucional, el Observatorio cree que aunque va en aumento, sigue siendo insuficiente.

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Los 33 juicios, 22 arrestos y 29 acciones legales y administrativas documentadas en 2025 evidencian una mayor capacidad reactiva por parte de los estados, pero la persistencia del fenómeno -advierte- demuestra que las intervenciones puntuales son necesarias, pero no suficientes, para prevenir la radicalización inicial ni para desmantelar las infraestructuras que la generan. EFE