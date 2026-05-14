Luis Planas apela a la "lógica absoluta" para regularizar a trabajadores en la agricultura

Almería, 14 may (EFE).- El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido este jueves la "lógica absoluta" de la regularización extraordinaria de inmigrantes para paliar la falta de mano de obra en el campo, una medida que ha calificado de "rigurosamente legal" frente a los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, que ha aplazado al 22 de mayo su decisión sobre la posible paralización del proceso.

En un encuentro con militantes en la sede del PSOE en El Ejido (Almería), Planas ha asegurado que el Gobierno ha seguido "los consejos que en su momento" les dio el Consejo de Estado y ha esgrimido razones administrativas, económicas y morales para avalar el real decreto, recurrido por la Comunidad de Madrid, Vox y diversas asociaciones.

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"No podemos tener personas en situación administrativa irregular entre nosotros", ha argumentado, subrayando que "nos hace falta gente que nos ayude en determinados sectores y particularmente en la agricultura". Al respecto, ha puesto como ejemplo las dificultades trasladadas por los empresarios para encontrar personal para completar las campañas del olivar andaluz o de los frutos rojos en Huelva.

Planas ha apelado a la historia reciente de España, recordando a los ciudadanos de provincias como Almería que emigraron a Alemania, Suiza o Francia en los años 60 y 70: "¿Lo hacían en situación regular con los convenios de migración? No. Estaban también buscándose la vida como hay mucha gente honesta que se busca la vida en nuestro país". "Todos somos personas y hay que tratar a las personas como personas", ha sentenciado.

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Su postura va en sintonía con la de la Abogacía del Estado, que defiende ante el alto tribunal que suspender la norma "dañaría gravemente el interés general". Según este órgano, la regularización no saturará los servicios públicos —pues estas personas ya son usuarias de los mismos— y permitirá su incorporación legal al mercado laboral, incrementando así las cotizaciones sociales.

Más allá del ámbito migratorio, el titular de Agricultura ha repasado la respuesta "inmediata" del Ejecutivo frente a "situaciones extraordinarias" derivadas del cambio climático, el tren de borrascas y la geopolítica.

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Ha destacado que, desde junio de 2018, el Gobierno ha dedicado a Andalucía 3.700 millones de euros "más allá de la PAC". Una cifra que ha contrastado frontalmente con el mandato de Mariano Rajoy: "El Partido Popular no puede decir lo mismo: ni un solo euro, 0,0 euros".

En cuanto a medidas concretas, Planas ha detallado que ya se ha iniciado el pago de 970 millones por el tren de borrascas y ha avanzado una segunda relación, abierta a confirmación hasta el 22 de mayo, de 212 millones para unos 10.000 beneficiarios no perceptores de la PAC, crucial para el sector de frutas y hortalizas almeriense. Además, ha reprochado que PP y Vox no apoyaran en el Congreso 877 millones en ayudas para el sobrecoste de gasóleo y fertilizantes.

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El regadío ha sido el otro gran pilar de su intervención. Tras recordar que los costes energéticos suponen el 70 % en este ámbito, ha cifrado en 544 millones la inversión para la modernización de regadíos en Andalucía. De ellos, 156 millones corresponden a Almería y 61 millones a El Ejido, con actuaciones de envergadura en la Balsa del Sapo, la EDAR y Tierras de Almería.

En clave electoral, Planas ha elogiado la "visión y tenacidad" de la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero. "Esto no se trata de conservar, aquí no se trata de —como algunos dicen— 'o yo o el caos'; aquí se trata de darle un futuro a esta tierra", ha concluido. EFE

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