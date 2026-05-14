La librería más antigua de España recauda 60.000 euros en 13 días para evitar su cierre

Burgos, 14 may (EFE).- Hijos de Santiago Rodríguez, la librería más antigua de España con 176 años de historia, pidió ayuda para evitar su cierre y los lectores no han defraudado: en 13 días la sexta generación de libreros ha conseguido recaudar los 60.000 euros que necesitaba para cubrir las deudas más urgentes tras entrar en un preconcurso de acreedores.

Lucía Alonso, la librera que lleva ahora las riendas del negocio que creó Santiago Rodríguez Alonso en 1850, publicó un vídeo el pasado 1 de mayo en la red social Instagram en el que anunciaba el inicio de una campaña de recogida de fondos, al tiempo que escritores como César Pérez Gellida, Máximo Huerta o Juan Gómez-Jurado, libreros, críticos literarios y divulgadores culturales animaban a comprar libros.

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La librera recordaba que Hijos de Santiago Rodríguez nunca ha cerrado sus puertas, y ha superado una Guerra Civil, una posguerra, crisis que "parecían insalvables" y una pandemia. También aseguraba que "tenían un plan", además de 176 razones para seguir luchando, y que necesitaban 60.000 euros para cubrir las deudas más urgentes y proteger los empleos de la plantilla.

La respuesta ha sido una ola de solidaridad que la ha dejado sin palabras. Este miércoles por la tarde, la campaña de 'crowfunding' superaba los 60.000 euros, un gran alivio ante una complicada situación financiera aunque a Lucía lo que más le ha emocionado han sido todas las muestras de cariño que ha recibido estos días en la librería y a través de las redes sociales.

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"La gente está viniendo a contarte su experiencia con la librería, historias personales", ha comentado por teléfono a EFE muy emocionada, y ha insistido en que estas cosas pueden "parecer una tontería" pero no lo son después de haber vivido unos meses "horrorosos, con mucho miedo, viendo que a lo mejor tenía que cerrar y echar a la gente a la calle", y tener que presentar el concurso de acreedores.

Lucía agradece todo ese cariño, desde aquellos que han venido a comprar a su librería hasta los que solo se han acercado a darle ánimos, cada uno en la medida que ha podido. También a todos los que han comprado a través de la página web, de toda España; a los autores que se han volcado con las redes sociales; y por supuesto a los que han donado para alcanzar esos 60.000 euros.

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La librera ha reconocido que todavía no se cree el éxito del 'crowdfunding', que lanzó animada por su club de lectura 'Minerva', y tiene que hablar con madre -Mercedes Rodríguez-, su "capitana". Lo más seguro es que paren la campaña ahora, sin agotar el plazo de 40 días que se habían marcado, porque con ese dinero ya pueden coger aire.

El aumento de las ventas les ha permitido también hacer frente al alquiler del local en la calle Avellanos y a las nóminas, e ir reduciendo deuda. Ahora toca sentarse a pensar el siguiente movimiento, pero sabiendo que la librería no se cierra aunque lo más seguro es que se traspase.

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"Seguirá siendo Hijos de Santiago Rodríguez, y la Minerva va a seguir estando ahí", afirma en referencia al medallón emblema de la librería. Puede que deje de pertenecer a la familia Rodríguez -aunque Lucía no se desvincule-, pero es que hasta ahora no solo eran la librería más antigua de España y la quinta de Europa, sino la única que podía presumir de serlo dentro de la familia fundadora.

Lucía Alonso reconoce que ser librera es una profesión muy bonita pero no precisamente un negocio. De lo que está viviendo se queda con el cariño de la gente, con el amor que han demostrado a un comercio que forma parte de la historia de Burgos. Las redes sociales, por su parte, se han llenado de mensajes en los que recuerdan que hay que cuidar las librerías porque son parte del patrimonio cultural de un país. EFE

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