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Más de un centenar de profesionales de la cultura llaman a votar a Por Andalucía el 17M

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Sevilla, 14 may (EFE).- Más de un centenar de profesionales del mundo de la cultura, el pensamiento, la universidad y las artes han hecho público un manifiesto de apoyo a la coalición Por Andalucía, encabezada por Antonio Maíllo, para la que han pedido el voto en las elecciones autonómicas del próximo domingo 17M.

El manifiesto, promovido por el movimiento Recortes Cero, realiza un llamamiento a la unidad de las fuerzas progresistas y democráticas “para defender la paz y las libertades, redistribuir la riqueza y blindar las pensiones”, según ha indicado este movimiento en un comunicado.

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Entre las más de cien personalidades que respaldan el texto se encuentra el escritor Juan Madrid, los músicos Javier Ruibal y Toni Zenet; el poeta Luis García Montero, el director de cine Miguel Hermoso y el de teatro Carlos Góngora, junto a la directora escénica Pilar Barberá y el periodista Juan José Téllez.

Desde fuera de Andalucía, el manifiesto lo firman profesionales como el pintor Antonio López, el escritor Fernando Schwartz, el director de teatro Lluis Pasqual, la actriz Charo López y el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón.

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A ellos se suma el cantaor Juan Pinilla; el exdefensor del Pueblo Andaluz José Chamizo; los también escritores Álvaro Salvador Jofre, Ana Moreno, Ángeles Mora, Antonina Rodrigo y Joaquín Recio; los músicos Fernando Lobo, Juan Contreras, Lucía Socam y Raúl Alcover y las poetisas Teresa Gómez y Concha García, además de la epidemióloga Begoña López.

El texto denuncia "una ofensiva de políticas reaccionarias que ponen en peligro la paz, el Estado del Bienestar y las libertades”, entre las que se encuentra el "genocidio en Gaza", así como "los ataques de Trump contra la legalidad internacional", y señala "a quienes defienden esas políticas en Andalucía, que son PP y Vox".

"Andalucía sufre un retroceso debido a los recortes en los servicios públicos, especialmente en la Sanidad y en la Universidad, y el incremento de las desigualdades", aseguran los firmantes, que añaden que "mientras bancos, monopolios y capital extranjero reciben una lluvia de millones, la mayoría social sufre la precariedad y el atraco del precio de la vivienda".

El manifiesto defiende la necesidad de "redistribuir la riqueza" en la comunidad andaluza mediante una política industrial sostenible, empleo de calidad, atención al mundo rural y una red amplia de transportes. También reclama “una reforma fiscal progresiva”, revertir las privatizaciones en Sanidad y Educación y poner en marcha “un Plan de Vivienda Pública que es una urgencia social”.

Los firmantes reclaman que el Parlamento andaluz impulse “el blindaje de las pensiones en la Constitución, como la mejor defensa del Estado del Bienestar” y concluyen con un llamamiento explícito al voto a la coalición que encabeza el también coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo.

"Por Andalucía no solo representa esos valores sino que es una garantía en la defensa de los intereses de Andalucía”, aseguran. EFE

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