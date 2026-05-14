Camavinga se queda fuera de la selección francesa para el Mundial que encabeza Mbappé

París, 14 may (EFE).- El jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga se queda fuera de la lista de jugadores convocados por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para el próximo Mundial y en la que otro madridista, Kylian Mbappé, vuelve a ser la gran estrella gala.

Deschamps, que presentó este jueves la lista de los 26 elegidos en una entrevista al canal TF1, justificó la ausencia de Camavinga porque "sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones".

PUBLICIDAD

"Es todavía joven", añadió el seleccionador, que dijo entender la "decepción" que estará experimentando por no figurar en la lista. EFE