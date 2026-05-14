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Declarado culpable de asesinar a golpes a su exsuegra vulnerable en 2024 en Mallorca

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(Corrige la NA4462 en el titular al ser Mallorca en vez de Palma)

Palma, 14 may (EFE).- Un jurado de la Audiencia de Baleares ha declarado este jueves culpable de asesinato a un hombre que en 2024 mató a golpes a su exsuegra, de 74 años y vulnerable, en la Colònia de Sant Jordi (Mallorca), motivo por el que Fiscalía ha pedido una condena a prisión permanente revisable.

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El jurado popular había quedado desde la mañana incomunicado para deliberar sobre el caso, una vez recibido el objeto del veredicto después de que el juicio terminara el miércoles con la declaración del acusado, en la que aseguró no recordar que hubiera cometido el crimen contra su exsuegra.

La Fiscalía, que inicialmente reclamaba una pena de 20 años de prisión para el hombre, elevó luego su solicitud a 25, aunque, una vez leído el veredicto, ha pedido una condena a prisión permanente revisable, en sintonía con la acusación particular.

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El tribunal popular ha considerado probado por unanimidad la "extrema fragilidad y la debilidad" de la víctima, una situación que le impedía defenderse, puesto que era de edad avanzada y tenía múltiples problemas de salud que eran conocidos por el procesado. EFE

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