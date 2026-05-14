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La FIFA toma el control del Estadio Azteca tras 18 meses de remodelación

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(Actualiza con más declaraciones y la entrega de dos estadios más)

México, 14 may (EFE).- El Estadio Azteca fue entregado este jueves a la FIFA de cara al próximo 11 de junio, cuando albergará el primer partido del Mundial 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica en su tercera inauguración mundialista, un récord histórico.

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"Luego de 18 meses de remodelación tuvo lugar de manera satisfactoria la entrega formal a la FIFA del Estadio Azteca, icónico recinto que hará historia como el único, en el mundo, en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA", escribió la dirección del recinto a través de un comunicado.

El Estadio Azteca fue sede del Mundial de 1970, en el que la selección de Brasil, liderada por Pelé, se proclamó campeona; y de la Copa del Mundo de 1986, en la que Diego Armando Maradona guió a Argentina a levantar el título.

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"Para el estadio y todos los que trabajan en Controladora Deportiva Águilas es motivo de enorme orgullo formar parte de este momento histórico para México y para el fútbol mundial. Le deseamos la mejor de la suerte a la FIFA, en este evento que lleva preparando años", se agregó en el escrito.

Entre las mejoras que recibió el legendario estadio que cumplirá 60 años el próximo 29 de mayo destacan la renovación de la cancha con un sistema híbrido de pasto natural, succión de agua e inyección de aire.

También tendrá nuevos espacios de esparcimiento con más de 12.000 metros cuadrados y 'hospitality zones', como exige la FIFA.

Además de un renovado sistema de audio y video que incluye más de 300 bocinas, dos pantallas gigantes y más de 2.000 metros cuadrados de pantallas LED, tanto al exterior como al interior del recinto.

Y conexión gratuita a internet para todos los asistentes con 40 kilómetros de fibra óptica y más de 1.000 puntos de acceso a WiFi.

"Los cientos de miles de aficionados que nos visitarán, durante los cinco partidos que se realizarán en el Estadio Ciudad de México, les deseamos grandes partidos, buenas experiencias y muchos buenos recuerdos", concluyó el comunicado.

Además de este recinto, también fueron entregados a la FIFA el estadio Akron, que se llamará Estadio Guadalajara, y el BBVA, que se llamará Estadio Monterrey.

Los cambios de nombre se dan por exigencia de la FIFA por motivos de patrocinio. EFE

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EFE

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