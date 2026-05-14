0-1. Jon Martín adelanta al descanso a la Real Sociedad en Girona

Girona, 14 may (EFE).- Un gol de Jon Martín da ventaja a la Real Sociedad al descanso del partido de este jueves en Montilivi con el Girona (0-1), después de una primera parte con muchas ocasiones para el equipo de Míchel Sánchez.

El Girona, penúltimo al inicio del partido, buscó el gol con un disparo al palo de Viktor Tsygankov y también por mediación de Joel Roca y Azzedine Ounahi, pero el cuadro de Pellegrino Matarazzo se adelantó con un cabezazo de Jon Martín a la salida de un córner en el minuto 28. EFE

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