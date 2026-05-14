Espana agencias

Rahm arranca el Campeonato de la PGA con una ronda de uno bajo par

Guardar
Google icon

Washington, 14 may (EFE).- Jon Rahm terminó este jueves la primera ronda del Campeonato de la PGA, segundo 'major' del año, con una tarjeta de uno bajo par (69 golpes), a dos golpes de los líderes provisionales a la espera de que la mayoría de sus rivales complete el recorrido.

Rahm arrancó con mal pie en el Aronimink Golf Club, a las afueras de Philadelphia (Estados Unidos), con dos bogeys en los diez primeros hoyos, pero reaccionó con un espectacular eagle en su undécimo (hoyo 2) desde 101 yardas.

PUBLICIDAD

Fue un golpe perfecto desde fuera del green, con dos botes y efecto, que terminó en el hoyo y le devolvió al par.

El vasco protagonizó un desafortunado episodio cuando, fruto de la frustración, golpeó el suelo con el palo y el césped levantado impactó en la cara de un voluntario, al que se disculpó.

PUBLICIDAD

Era el hoyo 7, que terminó con bogey, pero Rahm lo compensó en el siguiente con un gran golpe para birdie que le permitió volver al par. El astro vizcaíno sumó otro birdie en el último hoyo de su recorrido para completar la ronda bajo el par y queda a dos golpes del liderato, que comparten de manera provisional el australiano Min Woo Lee, el alemán Stephan Jäger, el sudafricano Aldrich Potgieter y el japonés Ryo Hisatsune, que completaron la ronda con 67 golpes.

En Pensilvania, Rahm busca el tercer 'major' de su carrera tras el US Open de 2021 y el Masters de Augusta de 2023. Su mejor resultado en el Campeonato de la PGA es una octava posición el año pasado.

Por su parte, el barcelonés David Puig terminó la primera ronda con un golpe sobre el par, con una tarjeta de tres birdies, dos bogeys y un doble bogey.

Puig, compañero de Rahm en el LIV Golf, participa por tercera vez en el Campeonato de la PGA.

Y el debutante en un 'major' Ángel Ayora finalizó con dos golpes sobre el par. El joven malagueño de 21 años firmó dos birdies por cuatro bogeys.

También participaron en el primer turno el venezolano Jhonattan Vegas (+3) y el argentino Francisco Bidé (+6). EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Montero: "Faltan horas para que yo vuelva como presidenta de la Junta de Andalucía"

Infobae

Declarado culpable de asesinar a golpes a su exsuegra vulnerable en 2024 en Mallorca

Infobae

Feijóo pide a votantes socialistas apoyar a Moreno para que "haya un cambio en el PSOE" y acabe el "sanchismo"

Feijóo pide a votantes socialistas apoyar a Moreno para que "haya un cambio en el PSOE" y acabe el "sanchismo"

Feijóo pide "ir a por todas" y dice que quiere para España "el modelo Juanma Moreno"

Infobae

Declarado culpable de asesinar a golpes a su exsuegra vulnerable en 2024 en Palma

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio a la familia Pujol sin resolver el origen de la fortuna oculta en Andorra

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

ECONOMÍA

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

DEPORTES

El futbolista Álvaro Aguado se defiende tras haber sido acusado de agresión sexual: “Verdad solo hay una”

El futbolista Álvaro Aguado se defiende tras haber sido acusado de agresión sexual: “Verdad solo hay una”

Enrique Riquelme, objetivo trono blanco: los 187 millones que necesita para luchar de tú a tú con Florentino por el reinado del Real Madrid

¿Puede ir al Mundial un jugador fuera de la prelista de 55 de De la Fuente? El blindaje de la FIFA y sus excepciones

El Bernabéu dicta sentencia tras otra temporada en blanco, los líos del vestuario y Mbappé y las elecciones de Florentino

Los grandes olvidados de De la Fuente para el Mundial 2026: la prelista de 55 marca el cambio de ciclo en la Selección Española