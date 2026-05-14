Espana agencias

Juzgan de nuevo al empresario Aristrain tras anular el Supremo una sentencia absolutoria

Guardar
Google icon
Imagen 73SU5OED5FAVRM7PG3QQ7F2CYY

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo jueves al empresario José María Aristraín de la Cruz por varios delitos contra la Hacienda Pública relacionados con fraude fiscal, IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto de Sociedades, hechos por los que el fiscal solicita una condena de 64 años de prisión.

El Tribunal Supremo anuló en junio de 2024 por falta de motivación la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 11 de enero de 2022, que absolvió al empresario y ordenó repetir el juicio.

PUBLICIDAD

Según el escrito de acusación, el empresario habría simulado desde 2005 su residencia fiscal en Suiza mientras continuaba residiendo y dirigiendo sus principales actividades económicas desde España, concretamente desde su domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La Fiscalía sostiene que el objetivo era impedir que tributaran en España tanto sus rentas personales como los beneficios obtenidos a través de sociedades bajo su control.

PUBLICIDAD

La acusación describe una presunta red de sociedades radicadas en distintos países -entre ellos Holanda, Luxemburgo, Malta y las Islas Vírgenes Británicas- mediante las cuales, supuestamente, se desviaban dividendos millonarios y plusvalías procedentes de inversiones industriales y financieras.

Entre las operaciones investigadas figuran dividendos relacionados con compañías del grupo ArcelorMittal y la venta de participaciones empresariales que, según el Ministerio Público, no tributaron ni en España ni en otros territorios donde formalmente estaban domiciliadas las sociedades.

El fiscal también atribuye al empresario el uso de fondos societarios para sufragar gastos personales y familiares, incluyendo el mantenimiento de un chalet en Suiza, un yate denominado 'My Steel', vehículos de lujo y otros bienes de elevado valor económico. Dichos gastos habrían sido abonados a través de sociedades instrumentales y no fueron declarados en el IRPF.

La Fiscalía calcula que el perjuicio causado a la Hacienda Pública española supera los 210 millones de euros entre los ejercicios 2005 y 2009. Por estos hechos acusa al empresario de múltiples delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el Impuesto de Sociedades, el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio.

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público reclama multas que superan ampliamente los cientos de millones de euros y la devolución de las cantidades presuntamente defraudadas, junto con intereses y responsabilidades civiles subsidiarias para varias sociedades vinculadas al empresario.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ayuso: "México no existió hasta que llegaron los españoles"

Infobae

Díaz Ayuso, sobre Florentino Pérez: “Le debemos muchísimo todos”

Infobae

El Covirán Granada pide disculpas por el descenso

Infobae

Los precios subieron en abril en todas las comunidades, en menor medida en Madrid

Infobae

El español con hantavirus aislado, de 70 años, sigue con síntomas pero estable

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo condena a diez años de prisión a dos padres de Lugo por mantener a su hijo entre basuta y causarle graves lesiones permanentes

El Supremo condena a diez años de prisión a dos padres de Lugo por mantener a su hijo entre basuta y causarle graves lesiones permanentes

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Un futbolista de segunda división B consigue la incapacidad permanente total tras romperse el talón de Aquiles mientras disputaba un partido

Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ tras confirmarse una “infección gastrointestinal de origen viral”

Ucrania despliega cientos de robots alemanes ‘Gereon’ que transforman su logística militar adaptándose a misiones de alto riesgo

ECONOMÍA

¿Es obligatorio un seguro del hogar si vives de alquiler en España? Esto es lo que dice la ley

¿Es obligatorio un seguro del hogar si vives de alquiler en España? Esto es lo que dice la ley

Los extranjeros tiran del empleo en España: ya son más de 3,2 millones de afiliados y suponen casi la mitad del empleo creado desde la reforma laboral

El IVA de la luz y el gas vuelven al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

¿Qué pasa si compras o alquilas una casa donde hubo un crimen? Esto dice la ley sobre la responsabilidad del propietario y el inquilino

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de mayo

DEPORTES

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”