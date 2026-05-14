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El Valencia Basket, quinto equipo español que jugará una Final a Cuatro de la Euroliga

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València, 14 may (EFE).- El Valencia Basket será el quinto equipo español que dispute una Final a Cuatro de la Euroliga, después de que este miércoles derrotara al Panathinaikos en el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la competición en el Roig Arena.

Desde que en la temporada 2000-2001 la Unión de Ligas Europeas creara la competición, que inicialmente se disputó de manera paralela a la antigua Copa de Europa de la FIBA, han disputado sus semifinales el Baskonia, el Barcelona, el Unicaja y el Real Madrid, que en esta edición de 2026 las jugará junto al Valencia Basket.

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El Baskonia fue el primero en alcanzar las semifinales del torneo en 2001, cuando aún no se disputaban con el modelo Final a Cuatro. El equipo vasco acumula seis participaciones, se clasificó por última vez en 2016 y no ha conseguido ningún título hasta ahora.

El segundo equipo español en llegar a esa penúltima eliminatoria fue el Barcelona, que lo hizo en 2006 por primera vez. El equipo catalán suma hasta ahora diez participaciones y ha levantado el título en dos ocasiones, en 2003 y en 2010.

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Un año después, en 2007, el Unicaja logró ser uno de los cuatro equipos en una Final a Cuatro que se disputó en Atenas pero el equipo malagueño, que cayó en las semifinales, no se ha vuelto a clasificar para esta cita.

El último equipo de la ACB que se estrenó en las semifinales del torneo fue el Real Madrid, que accedió a ellas por primera vez en 2011. Con su participación en las de 2026 sumará ya diez presencias en una Final a Cuatro y ha ganado dos, las de 2018 y 2023.

Antes de que se creara la actual Euroliga, otros equipos españoles como el Joventut y el Estudiantes también llegaron a las semifinales de la antigua Copa de Europa. En 1992 ambos se enfrentaron y el conjunto verdinegro salió victorioso, aunque perdió en la final; dos años después, en 1994, la 'Penya' no sólo regresó a la penúltima ronda de la competición, sino que se resarció alcanzando el título. EFE

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