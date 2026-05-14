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Díaz espera que la retirada cautelar de la acreditación de Vito y Ndongo sea definitiva: "Tenía que haber llegado antes"

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que espera que la retirada cautelar de la acreditación como periodista a los activistas políticos Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso "avance" y sea definitiva.

Díaz ha denunciado que Quiles y Ndongo han impedido a los periodistas del Congreso ejercer su profesión "con dignidad y respeto". "Por lo tanto, creo que esto tenía que haber llegado mucho antes", ha dicho en declaraciones a los medios a su llegada al desayuno informativo Fórum Europa del presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño.

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Asimismo, la vicepresidenta espera que la retirada de la acreditación, de momento cautelar, "avance" porque los comportamientos de los dos activistas "no se pueden permitir de ninguna de las maneras".

"En democracia es intolerable ver lo que estamos viendo", ha protestado Díaz, que ha reprochado que tanto Vito como Ndongo realizan con naturalidad un "presunto acoso" contra el resto de periodistas y dirigentes políticos progresistas, que les impide ejercer su labor diaria de rendición de cuentas.

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La Mesa del Congreso ha acordado este miércoles, con los votos de PSOE y Sumar, suspender cautelarmente la acreditación como periodista a los activistas políticos Vito Quiles y Bertrand Ndongo a la espera de resolver definitivamente las distintas denuncias que pesan contra ellos, presentadas tanto por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) como por el PSOE, Sumar y Podemos.

Tanto Quiles, que trabaja para el medio digital Estado de Alarma (EDATV), como Ndongo, acreditado por 'Periodista Digital', acumulan casi una decena de denuncias por incumplir distintas normas del Reglamento del Congreso, que se modificó hace diez meses para introducir un régimen sancionador especial para informadores.

Esas denuncias se han ido viendo en el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) del Congreso, en el que solo tienen voto diputados de todos los grupos salvo PP y Vox, que renunciaron a estar, y que propuso abrirles expediente por distintos episodios.

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