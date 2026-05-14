Ingresan en prisión los dos detenidos por el robo de la caja fuerte del 'Camión de los Regalos' en Monesterio (Badajoz)

Los dos detenidos este miércoles por el robo en diciembre pasado de la caja fuerte con la recaudación del 'Camión de los Regalos' en el Complejo LEO de Monesterio (Badajoz) han ingresado en prisión, según ha informado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en una atención a medios antes de inauguarar las XX Jornadas Deportivas Regionales de Salud Mental.

Mientras, hay una tercera persona implicada en "busca y captura" y otra cuarta ha fallecido en el periodo desde que se perpetró el robo hasta la identificación de los autores.

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A los detenidos se les imputa el robo de la citada caja fuerte del 'Camión de los Regalos' de Monesterio y también el que tuvo lugar en las oficinas de Correos justo antes de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, en concreto en Fuente de Cantos además de intentos o incidencias en otras localidades.

BULOS SOBRE SECUESTROS

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A la pregunta de si hay alguna novedad sobre los presuntos intentos de secuestro a menores en algunas localidades de la provincia de Badajoz, Quintana ha subrayado que "no ha habido intentos de secuestro ninguno en Extremadura y por lo tanto son bulos".

"No tenemos conocimiento de ningún intento de secuestro. Es decir, había dos denuncias, pero se ha visto que por las pruebas no hay ningún intento de secuestro. Y yo creo que hablar de esto es generar intranquilidad y generar la posibilidad de que haya bulos como así ha sido de todo esto", ha zanjado.

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