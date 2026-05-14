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Detectan la alergia a la amoxicilina de forma más precisa y sin riesgo con nanotecnología

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Málaga, 14 may (EFE).- Un test desarrollado por expertos liderados por el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) detecta con alta precisión y sin riesgo mediante nanotecnología la alergia a la amoxicilina, el antibiótico más recetado y que provoca mayor número de reacciones.

El estudio, publicado en la revista científica 'Allergy', presenta una nueva plataforma basada en nanoestructuras sofisticadas que permite identificar con una precisión sin precedentes a las personas alérgicas a la amoxicilina, ha informado este jueves el Ibima en un comunicado.

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Actualmente, diagnosticar una alergia a medicamentos es un proceso complejo y, en ocasiones, arriesgado.

Las pruebas convencionales en sangre suelen tener una sensibilidad baja (muchas veces dan negativo cuando el paciente sí es alérgico), lo que obliga a los médicos a realizar pruebas de exposición directa al fármaco, que pueden ser peligrosas para el paciente.

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El problema es que la amoxicilina es una molécula muy pequeña que, por sí sola, no activa las células responsables de la alergia, y necesita unirse a proteínas de nuestro cuerpo para ser reconocida, explican los autores del estudio.

Para solucionar esto, el equipo ha diseñado en el laboratorio unas moléculas llamadas dendrímeros, que actúan como "árboles nanoscópicos" o nanoestructuras diseñadas.

Estas estructuras permiten colocar múltiples unidades del fármaco de forma controlada, imitando perfectamente cómo el sistema inmunitario detecta la alergia en el organismo real.

El estudio evaluó un nuevo test denominado pMAT (Test de Activación de Mastocitos Pasivo) y los resultados fueron contundentes.

Las nanoestructuras de mayor tamaño lograron detectar la alergia en el cien por cien de los pacientes estudiados (catorce de catorce), superando con creces la capacidad de los test celulares de laboratorio actuales, que solo detectaron el problema en menos de la mitad de los casos (cinco de once).

Además, la técnica demostró ser extremadamente específica, ya que no dio ningún falso positivo en personas que toleran el antibiótico, lo que garantiza una gran fiabilidad diagnóstica.

Por su parte, la implementación de esta tecnología basada en antígenos dendriméricos supone un cambio de paradigma por varias razones.

Por un lado, garantiza una mayor seguridad al no requerir que el paciente esté presente ni se exponga al fármaco, ya que la prueba se realiza utilizando únicamente su suero.

Otro aspecto destacable es la comodidad, ya que, a diferencia de otros test actuales, no necesita sangre fresca, lo que facilita que las muestras séricas puedan almacenar y evaluar en cualquier momento, así como que se puedan enviar entre hospitales sin perder eficacia. EFE

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EFE

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