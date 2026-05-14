El Museo Egipcio de Barcelona incorpora a su colección un sarcófago antropoide completo

Barcelona, 14 may (EFE).- El Museo Egipcio de Barcelona ha presentado este jueves las últimas adquisiciones incorporadas a su colección permanente, procedentes de colecciones europeas, entre las que destacan un sarcófago antropoide completo, relieves parietales, escarabeos y amuletos funerarios.

Jordi Clos, presidente de la Fundació Arqueològica Clos y fundador del museo, ha dado a conocer estas obras, datadas entre la dinastía XVIII y el Período Ptolemaico, que pasarán a formar parte de distintos ámbitos del recorrido expositivo del Museu Egipci y contribuirán a reforzar algunos de los grandes ejes temáticos de la colección, especialmente aquellos vinculados al universo funerario y religioso del antiguo Egipto.

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Entre las obras presentadas destaca el sarcófago de Padiefty, realizado en piedra caliza pintada durante el Período Ptolemaico, un relieve parietal con representación de varias diosas procedente del Musée d’Art Classique de Mougins (Francia), una pintura mural funeraria de la dinastía XVIII, diversos conjuntos de escarabeos y amuletos funerarios de la Baja Época, así como un gran escarabajo de corazón tallado en esteatita.

La adquisición más destacada, el sarcófago de Padiefty, es de piedra caliza pintada y data del período Ptolemaico (305-30 a.C).

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El repertorio iconográfico del sarcófago muestra al difunto adornado con una peluca y un collar usejet (ancho).

La parte central está ocupada por la imagen de la diosa Nut, arrodillada y con las alas extendidas. Bajo la diosa se muestra una escena de momificación donde la momia del difunto yace en un lecho funerario, con patas y cabeza de león.

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Sobre el cuerpo puede apreciarse una representación del ba (alma), en forma de pájaro con cabeza humana. En la parte inferior, junto a los textos que enuncian la fórmula de petición de ofrendas, se encuentran los cuatro hijos de Horus y el dios chacal Anubis, sentado sobre una tumba.

A lo largo de los laterales de la base se desarrolla un texto jeroglífico con la petición de ofrendas para el difunto.

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Otra adquisición destacada es un relieve parietal con la representación de varias diosas, realizado en piedra arenisca, también del período Ptolemaico.

En la pieza, tallada en relieve alzado, se aprecian dos figuras de diosa completas, a excepción de la parte superior de la corona, y una de la que únicamente se conserva una pequeña parte de la peluca, el brazo derecho y un apéndice a modo de cola.

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La diosa de la izquierda porta posiblemente la corona roja del Bajo Egipto y la central, una peluca tripartita, sobre la que se identifica lo que parece ser la cola de un pez. A partir de las coronas, podrían tratarse de la diosa Neit (la de detrás) y de la diosa Hatmehyt (la del centro).

Parte de las obras incorporadas pertenecieron con anterioridad a la colección Poupouti, reunida entre los años 1956 y 1975 por el egiptólogo y profesor universitario Jean Yoyotte y su esposa Michèle Yoyotte.

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Otras obras proceden del Musée d’Art Classique de Mougins, institución francesa creada por el coleccionista británico Christian Levett.

Según ha destacado el museo barcelonés, estas incorporaciones refuerzan el discurso museográfico de la colección permanente y amplían la representación de ámbitos relacionados con la iconografía religiosa, las prácticas funerarias y la protección mágica en el antiguo Egipto.

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Desde su inauguración en 1994, el museo ha mantenido una política continuada de incorporación de nuevas obras con el objetivo de enriquecer y ampliar el discurso de su colección permanente.

A lo largo de más de tres décadas, el Museo Egipcio de Barcelona ha integrado piezas procedentes de diferentes colecciones y contextos históricos que permiten ofrecer una visión cada vez más amplia y precisa de la civilización faraónica.

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Actualmente, la colección del museo supera las 1.350 obras y está considerada una de las más importantes de Europa dedicadas al antiguo Egipto en manos privadas. EFE.