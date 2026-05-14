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El entrenador de baloncesto leonés Tino Ugidos salta de Kosovo a Méjico

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León, 14 may (EFE).- El entrenador leonés de baloncesto Faustino 'Tino' Ugidos se ha comprometido con el equipo mejicano Lobos de Puebla, tras su reciente etapa en Kosovo donde conquistó con Golden Eagel Ylly la Liga Uniqe para equipos kosovares y albaneses.

Ugidos cuenta con una dilatada experiencia en diferentes equipos de la desaparecida LEB Oro y Primera FEB y logró con el Real Betis el ascenso a la Liga ACB no consumado por los problemas económicos del conjunto andaluz.

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Su primera experiencia fuera del baloncesto español la vivió en el país balcánico, también como ayudante del técnico valenciano Paco Olmos, con el que compartirá también la nueva etapa en la máxima competición mejicana, la LNBP -Liga Nacional de Baloncesto Profesional-.

El equipo Los Lobos de Puebla, de reciente creación asumió la mayoría de la estructura de la franquicia que le cedió los derechos, Halcones Xalapa, que ya había dirigido Olmos, al igual que otros clubes, conquistando un título de la denominada 'Liga Caliente' compuesta por catorce escuadras profesionales. EFE

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fps/rjh/arh

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