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2-1.- El Esneca Fraga avanza a semifinales venciendo por la mínima a Cerdanyola

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Gijón, 14 may (EFE).- Victoria ajustada del Esneca Fraga ante Cerdanyola (2-1) para lograr el pase a las semifinales de la Copa de la Reina en el primer partido de cuartos de final de hockey patines disputado en el Palacio de Deportes de La Guía-Presidente Adolfo Suárez de Gijón.

Las catalanas, dirigidas por Sergi Coll, arrancaron el encuentro con mayor presencia en mitad de campo rival, si bien la primera ocasión fue para las de Jordi Capdevila en una transición que lideró María Sanjurjo, pero que detuvo con acierto Estela Rubio.

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Cerdanyola mantenía su dominio con el paso de los primeros minutos, que sumaron su primera ocasión en una jugada individual de Dana Antón, que se zafó de su defensora, pero Anna Ferrer salvó la situación con una parada múltiple tras varios rechaces.

Ya en el ecuador del primer tiempo, en el minuto 13, llegaría el gol que abriría el marcador, obra de Carla Fontdegloria para el Esneca Fraga tras una combinación colectiva. El tanto dio alas a las vigentes campeonas de Europa, que pudieron hacer el segundo poco después en una contra tras robo, de nuevo de Fontdegloria, pero desaprovecharon el dos contra uno ante Rubio.

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Al filo del descanso los colegiados revisaron en el VAR un tanto fantasma de las aragonesas, pero finalmente señalizaron falta en ataque y acto seguido el Cerdanyola rozó el empate a falta de quince segundos para el entretiempo, pero el disparo de Gemma Solé se fue directo al poste tras una acción técnica de alto nivel.

El comienzo del segundo tiempo aglutinó los momentos de mayor emoción, primero con el empate de Cerdanyola en el minuto 28 a raíz de un disparo lejano de Gemma Solé desviado en su trayectoria a portería y posteriormente con la reacción inmediata de Fraga, que tras el reinició volvió a ponerse por delante por medio de Adriana Soto, que definió desde el interior del área el 2-1 en el minuto29.

La igualdad se mantuvo en el desarrollo de la segunda mitad, con una buena oportunidad para Cerdanyola de igualar el encuentro con un penalti en el minuto 42 por la décima falta de las oscenses que Gemma Solé desaprovechó al definir desviado.

El partido se abrió en los dos últimos minutos con alternativas para ambos equipos, pero el marcador ya no se movería más y el pitido final certificó el pase a semifinales del Esneca Fraga, que se medirá al vencedor del Vila-sana - Martinelia Manlleu. EFE

dsl/rm/arh

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EFE

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