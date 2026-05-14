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El Puerto de Bilbao mantiene escala del crucero afectado por un brote de gastroenteritis

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Bilbao, 14 may (EFE).- El crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis y que permanece atracado en la ciudad francesa de Burdeos, mantiene "a día de hoy" su escala en el puerto de Bilbao, prevista para el próximo 18 de mayo.

Según ha confirmado la Autoridad Portuaria de Bilbao, se mantiene la escala del barco en la terminal de cruceros de Getxo (Bizkaia), que ya estaba programada con anterioridad, si bien no ha precisado otros datos como horarios de llegada o partida durante ese día.

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La muerte de un pasajero británico de unos 90 años, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas en el Ambition, desató una alerta sanitaria y provocó el confinamiento de 1.700 personas en el barco, tras el brote de hantavirus detectado en el buque MV Hondius, procedente de Argentina.

Tras confirmar ayer miércoles autoridades sanitarias de la región gala de Nueva Aquitania que el fallecimiento del hombre fue debido a un "episodio de gastroenteritis de origen viral", se procedió al "levantamiento de la prohibición de desembarco" para personas sin síntomas y el "mantenimiento del aislamiento" para las contagiadas.

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El crucero 'Ambition', llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland (Reino Unido) tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia).

Al menos medio centenar de pasajeros han presentado vómitos y diarrea, mientras continúan realizándose pruebas para determinar el origen del contagio. EFE

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EFE

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