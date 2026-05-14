Jairo Agenjo logra el oro y Adriana Cerezo un bronce en la última jornada del Europeo

Redacción de deportes, 14 may (EFE).- El alicantino Jairo Agenjo (-54 kg) y la madrileña Adriana Cerezo (-49 kg) lograron este jueves las medallas de oro y bronce, respectivamente, en la última jornada del Campeonato de Europa, que se disputa en Múnich (Alemania).

Agenjo, de 18 años, campeón de Europa júnior y bronce en el pasado Europeo sub-21, completó un torneo sobresaliente en su primera participación en una gran competición absoluta, pese a contar con un cuadro de competición muy exigente.

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El jonense superó en primera ronda al estonio Hanalfi, posteriormente al turco Yanaldi y alcanzó la final tras derrotar al griego Psarros.

En el combate decisivo, ante el italiano Gaetano Cirivello, el alicantino mostró todo su potencial. Ganó el primer asalto por 14-7 y, en el segundo, lejos de conformarse con administrar la ventaja, amplió la diferencia para conquistar un oro incontestable (19-7).

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Adriana Cerezo, por su parte, cedió la corona continental al caer en semifinales ante la turca Akgul. Antes, la madrileña había superado a la croata Hinic y a la búlgara Georgieva en su camino hacia las medallas.

Este jueves también compitieron Tania Cartiñeira (+73 kg) y el campeón del mundo en 2022 Daniel Quesada (-74 kg), que se quedaron a las puertas del podio tras caer en cuartos de final.

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España, representada en el Campeonato de Europa por 16 competidores, cierra su participación con cinco medallas, ya que a los metales logrados en esta jornada se suman las platas de Sergio Troitiño (-87 kg), Iván García (+87 kg) y Elsa Secanell (-62 kg).

Con estos resultados, la delegación española mejora el balance del último Europeo disputado en Belgrado, donde logró cuatro medallas, dos de oro y dos de bronce.

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El mayor éxito reciente del taekwondo español en un Europeo sigue siendo el torneo de Manchester 2022, en el que España conquistó nueve preseas.

En el torneo de parataekwondo, España, representada por dos competidores, también consiguió una medalla de bronce por medio de Joel Martín Villalobos (K44 -63 kg). EFE

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