Dani Miret: "Es una victoria muy importante después de muchos días sin competir"

Badalona (Barcelona), 14 may (EFE).- El técnico del Asisa Joventut, Dani Miret, consideró que "es una victoria muy importante después de muchos días sin competir" la conseguida este jueves ante el MoraBanc Andorra por 101-79.

El entrenador catalán se ha mostrado satisfecho por la contundente victoria ante los andorranos. "Hemos compartido bien el balón, hemos mejorado en defensa en algunos momentos, y en líneas generales hemos entendido que estos partidos hay que ganarlos desde la solidez", ha dicho.

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"En algunos momentos nos ha faltado algo de ritmo, y el MoraBanc Andorra se jugaba la vida, así que no era nada fácil sacar un partido como el de hoy", ha añadido.

Por último, Miret ha hablado de los múltiples puntos anotados en contraataque. "Hemos defendido bien y hemos aprovechado bien las transiciones para hacerles daño. Ellos son un equipo más ofensivo que defensivo, así que hemos encontrado situaciones sencillas", ha zanjado. EFE

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