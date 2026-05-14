Espana agencias

Dani Miret: "Es una victoria muy importante después de muchos días sin competir"

Guardar
Google icon

Badalona (Barcelona), 14 may (EFE).- El técnico del Asisa Joventut, Dani Miret, consideró que "es una victoria muy importante después de muchos días sin competir" la conseguida este jueves ante el MoraBanc Andorra por 101-79.

El entrenador catalán se ha mostrado satisfecho por la contundente victoria ante los andorranos. "Hemos compartido bien el balón, hemos mejorado en defensa en algunos momentos, y en líneas generales hemos entendido que estos partidos hay que ganarlos desde la solidez", ha dicho.

PUBLICIDAD

"En algunos momentos nos ha faltado algo de ritmo, y el MoraBanc Andorra se jugaba la vida, así que no era nada fácil sacar un partido como el de hoy", ha añadido.

Por último, Miret ha hablado de los múltiples puntos anotados en contraataque. "Hemos defendido bien y hemos aprovechado bien las transiciones para hacerles daño. Ellos son un equipo más ofensivo que defensivo, así que hemos encontrado situaciones sencillas", ha zanjado. EFE

PUBLICIDAD

jvs/asc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Yann Gross cuestiona la imagen idílica de las palmeras y enseña su drama

Infobae

Tanxugueiras estrena 'O Cuarto', su nuevo trabajo para "fluir muchísimo más con la vida"

Infobae

ERC convoca el lunes un Consejo Nacional para evaluar el pacto de presupuestos de Cataluña

Infobae

Illa defiende inversión récord en educación y ofrece diálogo en plena huelga de profesores

Infobae

Un acertante de Aljucer (Murcia) gana 1.247.451 euros en la bonoloto del jueves

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio a la familia Pujol sin resolver el origen de la fortuna oculta en Andorra

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

ECONOMÍA

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

DEPORTES

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026

Las reglas del juego de Florentino: ¿qué puede hacer y qué no durante el proceso electoral a la presidencia del Real Madrid?

El futbolista Álvaro Aguado se defiende tras haber sido acusado de agresión sexual: “Verdad solo hay una”

Enrique Riquelme, objetivo trono blanco: los 187 millones que necesita para luchar de tú a tú con Florentino por el reinado del Real Madrid

¿Puede ir al Mundial un jugador fuera de la prelista de 55 de De la Fuente? El blindaje de la FIFA y sus excepciones