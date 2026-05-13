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'Un hijo' llega a los cines para demostrar que la sensibilidad es un superpoder

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Madrid, 12 may (EFE).- Este viernes llega a los cines la película 'Un hijo', el debut de Nacho la Casa en un largometraje de ficción, que refuerza la importancia de la sensibilidad a través de la historia de un niño que trata de mantener viva la magia de su hogar.

La película, adaptada del libro homónimo de Alejandro Palomas, cuenta la historia de Guille (Ian Cortegoso), un niño de ocho años que de mayor sueña con ser Mary Poppins.

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Sus profesores, preocupados ante esto y la ausencia de su madre por trabajo, piden la ayuda de María (Macarena García), la orientadora del colegio que tratará de descubrir los misterios que se esconden en las paredes de la casa de Guille y su padre Manuel (Hugo Silva).

Cuando La Casa leyó el libro, la historia le "llegó muchísimo" y quiso que fuera una película, pero, en principio, él no tenía en mente dirigirla.

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"Estuve hablando con posibles candidatos a dirigirla, pero por fechas, agendas y demás no cuadró. Algunos de ellos me preguntaban por qué no la dirigía yo, ya que la tenía súper clara, y al final me animaron", explica La Casa a EFE.

La historia y el tono del filme discurre entre la ternura de la historia y de su protagonista, Guille, y el misterio y el aire tétrico que rodea la trama hasta el final.

"Queríamos respetar el tono de la novela con esa inocencia que tiene Guille, pero al mismo tiempo cubrirla con un tinte de thriller emocional y que el misterio que envuelve la historia estuviera siempre navegando en la imaginación del espectador", agrega el director.

Esta película acerca al espectador a diversos temas, entre ellos, la importancia de la orientación en las escuelas y la psicología infantil.

Quien se encarga de encarnar a la orientadora que pretende descubrir el misterio detrás de la imaginación de Guille es Macarena García.

Ella, como señala a EFE, si no se hubiera dedicado a la actuación, habría sido psicóloga infantil, grado que, incluso, comenzó a estudiar.

"Este es uno de los grandes mensajes de la película, dar el valor y el espacio que se merecen a estas figuras. Al final ellas son las que hacen que el mundo sea mejor, las que acompañan mejor a los niños y que pueden hacer un trabajo más específico y consciente con aquellos que lo necesitan", ha compartido.

La actriz trabajó con varios orientadores para conocer sus realidades y sus métodos de trabajo a la hora de rodar junto a Ian Cortegoso, y estos compartieron con ella que en ocasiones "no se les da el espacio, el valor, el tiempo y a calma que merecen para poder profundizar y acompañar de verdad a los niños", ha añade.

En contraposición al personaje de María, el padre de Guille, interpretado por Hugo Silva, carece de la sensibilidad de su hijo.

"Es un hombre que no sabe gestionar un choque emocional y que se ve influido por una masculinidad que forma parte de nuestro contexto social", apunta el director de la película.

"Antes había una forma de educarte que consistía en proteger y querer de una manera equivocada, y por supervivencia, te endurezco para que no sufras en el mundo. Es algo que recuerdo mucho que hacía mi padre", asegura Silva.

El actor agrega que su padre "era una persona muy cariñosa, pero tenía esa forma de educar fruto de haber sido educado de la misma forma", por lo que le encantó que la cinta hablara de ese tema.

Esta película va de un niño, de imaginación y de duelos, pero sobre todo, va de sensibilidades y de cómo la sociedad y especialmente los adultos se enfrentan a ellas.

"La sensibilidad es un superpoder, no una debilidad. Culturalmente, por culpa de distintas masculinidades y el machismo, lo hemos visto siempre como un defecto, incluso peligroso para la persona que se expresa de esa forma, pero con el tiempo nos estamos dando cuenta de que es todo lo contrario", reflexiona Silva.

García añade que es importante seguir contando estas historias y seguir "hablando de ello, ahora mismo sobre todo, porque está habiendo un movimiento con el que estamos retrocediendo. Parece que para no perder unos privilegios nos estamos haciendo daño a todos".

"Con los niños hay que tener la cabeza limpia de prejuicios, disfrutar con ellos y dejarles que se expresen y que prueben, porque su vida es solo de ellos", sostiene Silva.

La película llega ahora a los cines tras haber sido preestrenada en el Festival de Málaga y en el Festival de Cine Internacional de El Cairo y busca despertar en los adultos "ese niño que llevamos dentro y que revestimos de capas y enterramos al crecer", concluye el director. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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