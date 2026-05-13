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Randstad prevé una campaña de verano récord con más de 790.000 contratos, un 12,2 % más

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Madrid, 13 may (EFE).- La campaña de verano generará alrededor de 790.245 nuevos contratos en España, un 12,2 % más que el año anterior y récord de la serie, con el tirón del empleo en hostelería y restauración, según las previsiones de Randstad.

En una nota difundida este miércoles, la empresa afirma que la cifra de 2026 "consolida el crecimiento del mercado estacional y confirma el dinamismo del empleo durante los meses de verano".

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Por sectores, hostelería y restauración lidera la campaña con 389.330 contratos, lo que supone el 49,3 % del total.

Esta actividad, destacan, se consolida como el principal motor del empleo estacional con un crecimiento del 24 % respecto a 2025, impulsado por el refuerzo de plantillas en bares, cafeterías y restaurantes en plena temporada turística.

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Le sigue el sector del transporte y la logística, que acumulará 219.720 contrataciones, equivalentes al 27,8 % del total, aunque con un descenso del 5,1 % interanual.

Este sector, exponen, se ha consolidado como una actividad básica en los últimos años, aumentando paulatinamente su peso en el número de ocupados de forma constante a lo largo de todo el año, "por lo que se ve algo menos impactado que en anteriores campañas por el aumento de actividad".

En tercer lugar, el sector del comercio aportará 152.105 contratos, lo que supone algo más del 19,2 % del total.

"Su crecimiento del 10,6 % frente a la campaña anterior refleja el dinamismo del consumo en zonas turísticas, centros comerciales y grandes superficies durante los meses estivales", añade Randstad.

Por último, el sector de ocio y entretenimiento registrará 29.090 contratos, lo que representa el 3,7 % del total, con el mayor crecimiento relativo (35,1 %) respecto al año anterior, impulsado por la celebración de eventos, festivales y actividades vinculadas al turismo.

"El comportamiento de la contratación estival en los últimos años refleja el dinamismo del mercado laboral y su capacidad para adaptarse a un entorno económico cambiante", subraya el director general de Trabajo Temporal e Inhouse de Randstad España, Andrés Menéndez.EFE

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EFE

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