Randstad prevé una campaña de verano récord con más de 790.000 contratos, un 12,2 % más

Madrid, 13 may (EFE).- La campaña de verano generará alrededor de 790.245 nuevos contratos en España, un 12,2 % más que el año anterior y récord de la serie, con el tirón del empleo en hostelería y restauración, según las previsiones de Randstad.

En una nota difundida este miércoles, la empresa afirma que la cifra de 2026 "consolida el crecimiento del mercado estacional y confirma el dinamismo del empleo durante los meses de verano".

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Por sectores, hostelería y restauración lidera la campaña con 389.330 contratos, lo que supone el 49,3 % del total.

Esta actividad, destacan, se consolida como el principal motor del empleo estacional con un crecimiento del 24 % respecto a 2025, impulsado por el refuerzo de plantillas en bares, cafeterías y restaurantes en plena temporada turística.

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Le sigue el sector del transporte y la logística, que acumulará 219.720 contrataciones, equivalentes al 27,8 % del total, aunque con un descenso del 5,1 % interanual.

Este sector, exponen, se ha consolidado como una actividad básica en los últimos años, aumentando paulatinamente su peso en el número de ocupados de forma constante a lo largo de todo el año, "por lo que se ve algo menos impactado que en anteriores campañas por el aumento de actividad".

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En tercer lugar, el sector del comercio aportará 152.105 contratos, lo que supone algo más del 19,2 % del total.

"Su crecimiento del 10,6 % frente a la campaña anterior refleja el dinamismo del consumo en zonas turísticas, centros comerciales y grandes superficies durante los meses estivales", añade Randstad.

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Por último, el sector de ocio y entretenimiento registrará 29.090 contratos, lo que representa el 3,7 % del total, con el mayor crecimiento relativo (35,1 %) respecto al año anterior, impulsado por la celebración de eventos, festivales y actividades vinculadas al turismo.

"El comportamiento de la contratación estival en los últimos años refleja el dinamismo del mercado laboral y su capacidad para adaptarse a un entorno económico cambiante", subraya el director general de Trabajo Temporal e Inhouse de Randstad España, Andrés Menéndez.EFE

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