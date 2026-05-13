Detenido un médico de Atención Primaria de Tenerife por agresión sexual a varias pacientes

Santa Cruz de Tenerife, 13 may (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio tinerfeño de Los Realejos a un médico de Atención Primaria como presunto autor de varios delitos de agresión sexual cometidos durante las consultas en un centro de salud de la localidad.

La investigación se inició tras las denuncias interpuestas por varias pacientes que acudieron al facultativo para recibir información relacionada con los diferentes métodos anticonceptivos, según ha informado este miércoles la Policía Nacional en una nota.

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Según las manifestaciones recogidas, el detenido afirmaba formar parte de la Unidad de Educación Sexual y Prevención de Contagios de Transmisión Sexual y aprovechaba esta circunstancia para realizar tocamientos injustificados bajo la excusa de efectuar exploraciones ginecológicas y mamarias.

Asimismo, los agentes comprobaron que el investigado realizaba citologías a las pacientes en su propia consulta, a última hora de la tarde y sin presencia de ninguna enfermera que le asistiese, pese a existir en el centro una unidad especializada para este tipo de pruebas.

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Según las denunciantes el médico no entregaba informes clínicos de dichas exploraciones y se limitaba a indicar verbalmente que los resultados eran correctos.

Las pesquisas policiales han permitido identificar hasta el momento a cuatro víctimas, todas ellas entre los 17 y los 19 años, si bien la investigación continúa abierta y no se descarta que haya más perjudicadas.

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El detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial, añade la Policía Nacional, que reitera su compromiso con la seguridad y la lucha contra la violencia de género y las agresiones sexuales, por lo que recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho de esta naturaleza. EFE