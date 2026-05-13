El Arzobispado de Zaragoza promueve puntos contra la violencia machista en las parroquias

Zaragoza, 13 may (EFE).- El Arzobispado de Zaragoza ha puesto en marcha en colaboración con el ayuntamiento de la capital aragonesa una red de espacios seguros contra la violencia machista en las parroquias para que las víctimas puedan recibir asesoramiento de los pasos a dar antes de ser derivadas a los recursos municipales de la Casa de la Mujer.

La alcaldesa, Natalia Chueca, y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, han suscrito este miércoles un acuerdo de colaboración para impulsar la iniciativa ‘Parroquias seguras’, que comenzará en cinco iglesias de la ciudad con el objetivo de extenderse al mayor número posible.

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Para Chueca, se trata de una iniciativa "maravillosa para poner freno a este problema social", ya que muchas veces las víctimas sufren la violencia machista en silencio, no saben cómo abordarla y qué pasos dar, sienten inseguridad, desconfianza y miedo y este, ha remarcado, es uno de los proyectos que más va a ayudarlas "sin pancartas, sin gritos, desde la confianza, desde la cercanía y desde el apoyo desinteresado de la Iglesia en colaboración con el ayuntamiento".

Por medio de este convenio, la Archidiócesis se compromete a prestar acogida a las mujeres que acudan a la parroquia en una situación de violencia y ofrecerles un espacio de seguridad, derivándolas a la Casa de la Mujer, además de impulsar iniciativas de concienciación y sensibilización.

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Las parroquias se suman así a la red de espacios seguros, que comenzó con los establecimientos de ocio nocturno, bares y discotecas, y continuó con las comisiones de fiestas de los barrios, peñas, los centros deportivos municipales y los taxis de la ciudad.

Escribano ha explicado que por el momento son cinco las iglesias adheridas, cuyos párrocos o voluntarios recibirán formación específica por parte de las profesionales del Servicio de Igualdad para una primera atención a las víctimas. EFE

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