Espana agencias

El Arzobispado de Zaragoza promueve puntos contra la violencia machista en las parroquias

Guardar
Google icon

Zaragoza, 13 may (EFE).- El Arzobispado de Zaragoza ha puesto en marcha en colaboración con el ayuntamiento de la capital aragonesa una red de espacios seguros contra la violencia machista en las parroquias para que las víctimas puedan recibir asesoramiento de los pasos a dar antes de ser derivadas a los recursos municipales de la Casa de la Mujer.

La alcaldesa, Natalia Chueca, y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, han suscrito este miércoles un acuerdo de colaboración para impulsar la iniciativa ‘Parroquias seguras’, que comenzará en cinco iglesias de la ciudad con el objetivo de extenderse al mayor número posible.

PUBLICIDAD

Para Chueca, se trata de una iniciativa "maravillosa para poner freno a este problema social", ya que muchas veces las víctimas sufren la violencia machista en silencio, no saben cómo abordarla y qué pasos dar, sienten inseguridad, desconfianza y miedo y este, ha remarcado, es uno de los proyectos que más va a ayudarlas "sin pancartas, sin gritos, desde la confianza, desde la cercanía y desde el apoyo desinteresado de la Iglesia en colaboración con el ayuntamiento".

Por medio de este convenio, la Archidiócesis se compromete a prestar acogida a las mujeres que acudan a la parroquia en una situación de violencia y ofrecerles un espacio de seguridad, derivándolas a la Casa de la Mujer, además de impulsar iniciativas de concienciación y sensibilización.

PUBLICIDAD

Las parroquias se suman así a la red de espacios seguros, que comenzó con los establecimientos de ocio nocturno, bares y discotecas, y continuó con las comisiones de fiestas de los barrios, peñas, los centros deportivos municipales y los taxis de la ciudad.

Escribano ha explicado que por el momento son cinco las iglesias adheridas, cuyos párrocos o voluntarios recibirán formación específica por parte de las profesionales del Servicio de Igualdad para una primera atención a las víctimas. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan la muerte de un hombre y descubren 200 kilos de cocaína en su casa de Málaga

Infobae

La Policía detiene a un hombre por estafa a mayores diciendo que su hijo está en urgencias

Infobae

El 95 % de los ciudadanos ve a los menores desprotegidos en internet, según una encuesta

Infobae

Montero: Somos una alternativa al PP, no una muleta de Moreno

Infobae

Sainz-Villegas: "La música es el lenguaje de las emociones y unifica la condición humana"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

La Armada participará en “dos de los ejercicios navales más avanzados del mundo” organizados por Estados Unidos

La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta por parte de los Mossos en una de las manifestaciones propalestina del 15 de octubre

La Justicia declara procedente el despido de una limpiadora por un uso excesivo del móvil durante su jornada superando la media de una hora diaria

ECONOMÍA

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Una gran mayoría de los españoles culpa a los pisos turísticos y a la especulación de la crisis de la vivienda

DEPORTES

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid