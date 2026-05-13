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Investigan el uso de nanocápsulas inteligentes para tratar el cáncer

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Tarragona, 13 may (EFE).- La Universitat Rovira i Virgili (URV) investiga el uso de nanocápsulas inteligentes para tratar el cáncer y la hipertensión pulmonar, un método para dirigir los fármacos exclusivamente al tejido enfermo y preservar el resto del cuerpo según informa la universidad tarraconense.

La investigación, iniciada en 2018, explora nuevas formas de hacer llegar los fármacos exactamente allí donde se necesitan, con el objetivo de lograr tratamientos más precisos, potencialmente más cortos y con menos efectos secundarios.

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Para ello, los investigadores apuestan por el uso de nanocápsulas, unos pequeños contenedores que, una vez dentro del organismo, tienen la capacidad de desplazarse libremente hasta llegar a la zona afectada, reconocerla y adherirse a ella para liberar el principio activo que contienen.

“Estas cápsulas no son simples contenedores pasivos, son inteligentes y selectivas y están diseñadas para actuar únicamente sobre el tejido enfermo; una vez allí lo envuelven y lo aíslan del resto del cuerpo y liberan los principios activos para atacarlo directamente”, explica el investigador del Departamento de Ingeniería Química de la URV Ricard Garcia Valls.

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Según los autores del estudio, la composición fisicoquímica de las nanocápsulas está diseñada para que solo puedan adherirse al tejido enfermo y, después de ser administradas, circulan por el organismo y, por una cuestión probabilística, terminan acumulándose allí donde pueden adherirse, mientras pasan de largo por los tejidos sanos.

“Podemos incorporar marcadores a estas cápsulas, es decir, compuestos que engañan a un órgano concreto para que las reconozca y las absorba”, revela la investigadora del Departamento de Ingeniería Química de la URV Yaride Pérez Pacheco.

Las nanocápsulas desarrolladas por el equipo de la URV están fabricadas con biopolímeros compatibles con el uso médico y tienen un tamaño de entre 200 y 300 nanómetros, comparable al de un virus e inferior al de una célula sanguínea. Esta escala tan pequeña es imprescindible para que puedan circular por el cuerpo sin quedar retenidas en órganos como el hígado o el páncreas.

Los investigadores destacan que la principal ventaja de este enfoque respecto a los tratamientos oncológicos tradicionales es que permite administrar dosis mucho menores de medicación, ya que el fármaco se dirige exclusivamente al lugar donde debe actuar. EFE

dpj/rq/mcm

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EFE

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