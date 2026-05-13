Rafael de los Santos: El partido del año demostró el apetito que hay en España por la NFL

Carlos Mateos Gil

Madrid, 13 may (EFE).- El Santiago Bernabéu acogerá por segunda vez en su historia un duelo oficial de la NFL de fútbol americano, el 8 de noviembre, entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals. Queda casi medio año, pero Rafael De los Santos (Madrid, 1972), director en España de la NFL -la liga profesional de fútbol americano-, ya trabaja junto a su equipo para que se repita el éxito que el año pasado supuso el Miami Dolphins-Washington Commanders.

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En una entrevista con EFE, De los Santos afirma que han analizado de forma exhaustiva todo lo que rodeó a aquel encuentro para que se replique lo bueno y se corrija lo que no salió como se esperaba, asegura que a nivel internacional la repercusión fue buena y explica algunos de los objetivos en los que se centran con vistas al futuro.

Pregunta: ¿Qué expectativas tiene este año?

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R: Que sea un gran espectáculo como fue el del año pasado. Y si cabe, pues todavía mejor.

P: ¿Qué conclusiones sacó de lo que se vivió la temporada pasada con ese Dolphins Commanders?

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R: La primera conclusión es el impacto que la NFL tiene en España, el apetito que hay en España por ver partidos de la NFL y pasar un buen rato en familia disfrutando de un espectáculo como el del año pasado. Y desde el punto de vista operativo siempre nosotros hacemos un análisis muy exhaustivo que tenemos en cuenta para este.

P: ¿Qué cosas cree que hay que mejorar y cuáles es mejor no tocar con respecto al año pasado?

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R: Operativamente hemos tomado buena nota de cosas que quizás se pueden hacer mejor, aprendizajes que tuvimos del año pasado. Pero todo cambia porque cada partido es diferente y hay situaciones que no se van a volver a dar. Estamos en definir y estructurar bien todo el partido del 8 de noviembre para que salga de la mejor manera posible.

Lo que más nos gustó es todo lo que representó para la ciudad, el tener una presencia durante toda la semana, cómo lo vivió la gente. Podías ver a niños pequeños con sus padres disfrutando del evento, a aficionados de los Commanders y de los Dolphins todos juntos disfrutando del partido que fue. La parte a mejorar quizás sea un poco algún tema operativo, de cosas que hemos tomado buena nota para que este año estén solucionadas.

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P: ¿Cumplió con lo que se esperaba?

R: Estuvo muy alineado con cuáles eran las expectativas, pero también es cierto que siempre en el primer partido uno no sabe qué esperar porque hay muchas cosas que quedan en el aire y hasta que no pasan no se tiene la visión completa. El hecho cierto es que poco después del partido anunciamos la vuelta de la NFL a España y eso es sinónimo de que las cosas fueron bien y de que todo el mundo quedó muy contento.

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P: ¿Qué tal está funcionado la apuesta por visibilizar el 'flag football', que era otra de los puntales que traía de idea la NFL aquí en España?

R: Es un proceso, no es un botón de on/off en el que tú le das y de repente aparece un montón de gente jugando. Estamos construyendo una estrategia y tenemos una planificación muy clara y muy definida de cara al año que viene. Desde luego, esperamos ver los resultados con el paso del tiempo. Es una apuesta a largo plazo.

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P: Que se vea que cada año más gente se suma al movimiento del fútbol americano y el 'flag football'... ¿es clave para que la NFL siga apostando por España?

R: Absolutamente clave, es uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia y es la que más tiene que ver con que esto permanezca y que tenga esa voluntad de largo plazo. El hecho de que la gente se una al 'flag football', que vea lo divertido que es y que la base vaya creciendo año a año, es uno de los objetivos clave.

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P: ¿Se puede llegar al nivel de afición que en otros países fuera de Estados Unidos como Inglaterra o Alemania?

R: Ése es nuestro objetivo y nuestra voluntad, el tiempo lo dirá. Los planes que estamos poniendo encima de la mesa son muy ambiciosos y tenemos mucho cuidado y mucho mimo para dar los pasos correctos en los espacios correctos, mirando mucho a los colegios y tratando de hacer crecer el deporte de la mayor forma posible.

P: En esa línea de dar los pasos correctos, ya han abierto oficina de la NFL en España, ¿cómo está funcionando estos primeros meses?

R: La verdad es que muy bien. Tenemos una oficina física que hemos estrenado hace relativamente poco tiempo y el equipo está creciendo poco a poco para ocuparse de todos estos proyectos.

P: ¿Qué le dicen desde fuera el resto de países que albergan partidos internacionales de lo que vieron en España?

R: Les gustó mucho el ambiente que se vivió, el espectáculo en sí, la reacción de la gente. Yo creo que todo ayudó, tanto la ciudad de Madrid como el Bernabéu, como España en general, los medios, la afición... Es algo que no solamente ha tenido repercusión en mis compañeros de otros países y que lo han visto con muy buenos ojos, sino a nivel internacional, incluso en los equipos y en las ganas de estar en Madrid.

P: Ya se sabe que el Bernabéu va a ser sede de otro partido el año que viene. ¿Está la puerta cerrada a que en el 2027 se pueda ver en NFL en directo en otro estadio de la ciudad o en otra ciudad de España?

R: De momento lo que hay planificado es un partido y veremos cómo va evolucionando. La voluntad es que los partidos internacionales vayan creciendo, pero ese es un ritmo y una cadencia que iremos viendo con el paso de tiempo.

P: Y más allá de ese 2027, ¿qué expectativas hay con la implantación de la NFL en España?

R: Tenemos una estrategia que tiene mucho que ver con esa presencia que supone un partido, pero luego hay una estrategia que tiene que ver con el día a día, con la cantidad de momentos en que nosotros estamos presentes en el mercado. El poder hacer 'watch parties' en diferentes sitios, con diferentes 'partners'... tener una presencia mucho más continuada y no tan polarizada en momentos concretos de la temporada. EFE