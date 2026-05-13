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Ponsarnau: "No jugar contra Tavares y Len es una ventaja, pero el que salga es muy bueno"

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Bilbao, 13 may (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, admitió que "es una ventaja" no enfrentarse a Edy Tavares y Alex Len, bajas por lesión en el Real Madrid para el partido de mañana jueves en Miribilla, pero avisó de que "el que vaya a jugar también es muy bueno".

"Evidentemente no jugar contra Tavares y Len es una ventaja, pero a nosotros a veces los cambios de dibujos nos hacen salirnos un poco de nuestro guion y nos obliga a adaptarnos. Tenemos que leer bien el partido y entenderlo en cada momento", subrayó el técnico del equipo vasco en la rueda de prensa previa.

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Ponsarnau espera a un Real Madrid que, a una semana de la Final a Cuatro de la Euroliga y con la primera posición de la Liga Endesa garantizada, empiece en Miribilla a "reconstruir" el nuevo dibujo táctico al que le obligan esas lesiones apoyado en la "versatilidad" de sus jugadores.

"Lo que sí es seguro es que va a ser un Madrid muy bueno. Todos los jugadores pueden ser decisivos y eso te exige estar preparado para jugar contra todos. Ellos tienen esa incertidumbre que no podemos controlar. Nosotros tenemos que estar centrados en las nuestras y en lo que depende de nosotros", recalcó.

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"Claramente es el equipo que ha sido mejor y más sólido y encima con todo el pedigrí que lleva el Madrid. Es un partido ilusionante para todos, puede serlo para Miribilla y para el equipo lo es", apostilló Ponsarnau.

Por otro lado, en una semana en la que en apenas cuatro días se van a medir al Real Madrid y a un Valencia Basket que aspira a estar también en Atenas, el técnico catalán recalcó que antes de jugar sólo firma ganar los dos partidos para seguir aspirando a lograr el billete para el 'playoff'.

"Esta es la mentalidad, ese hambre de querer ganar todos los partidos. Ahora no me planteo elegir uno u otro, sino los dos. Nos vendría muy bien ganar. El domingo en Lleida perdimos un partido que nos condiciona para este objetivo, pero aún es posible y vamos a intentarlo", incidió.

Una de las claves para tener opciones, en opinión del técnico, es aprovechar "la energía" extra que les aporta el factor cancha en este tipo de partidos.

"De repente te sientes empujado por Miribilla y eso te lleva a tener más determinación, a sacar unas décimas de ventaja más sobre el defensor y a creer que la vas a meter. Esas son las cosas que queremos tener. Tenemos el privilegio de jugar contra el Madrid en casa y queremos aprovecharlo", concluyó. EFE

ibn/jmv/cmm

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EFE

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