Ponsarnau: "No jugar contra Tavares y Len es una ventaja, pero el que salga es muy bueno"

Bilbao, 13 may (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, admitió que "es una ventaja" no enfrentarse a Edy Tavares y Alex Len, bajas por lesión en el Real Madrid para el partido de mañana jueves en Miribilla, pero avisó de que "el que vaya a jugar también es muy bueno".

"Evidentemente no jugar contra Tavares y Len es una ventaja, pero a nosotros a veces los cambios de dibujos nos hacen salirnos un poco de nuestro guion y nos obliga a adaptarnos. Tenemos que leer bien el partido y entenderlo en cada momento", subrayó el técnico del equipo vasco en la rueda de prensa previa.

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Ponsarnau espera a un Real Madrid que, a una semana de la Final a Cuatro de la Euroliga y con la primera posición de la Liga Endesa garantizada, empiece en Miribilla a "reconstruir" el nuevo dibujo táctico al que le obligan esas lesiones apoyado en la "versatilidad" de sus jugadores.

"Lo que sí es seguro es que va a ser un Madrid muy bueno. Todos los jugadores pueden ser decisivos y eso te exige estar preparado para jugar contra todos. Ellos tienen esa incertidumbre que no podemos controlar. Nosotros tenemos que estar centrados en las nuestras y en lo que depende de nosotros", recalcó.

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"Claramente es el equipo que ha sido mejor y más sólido y encima con todo el pedigrí que lleva el Madrid. Es un partido ilusionante para todos, puede serlo para Miribilla y para el equipo lo es", apostilló Ponsarnau.

Por otro lado, en una semana en la que en apenas cuatro días se van a medir al Real Madrid y a un Valencia Basket que aspira a estar también en Atenas, el técnico catalán recalcó que antes de jugar sólo firma ganar los dos partidos para seguir aspirando a lograr el billete para el 'playoff'.

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"Esta es la mentalidad, ese hambre de querer ganar todos los partidos. Ahora no me planteo elegir uno u otro, sino los dos. Nos vendría muy bien ganar. El domingo en Lleida perdimos un partido que nos condiciona para este objetivo, pero aún es posible y vamos a intentarlo", incidió.

Una de las claves para tener opciones, en opinión del técnico, es aprovechar "la energía" extra que les aporta el factor cancha en este tipo de partidos.

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"De repente te sientes empujado por Miribilla y eso te lleva a tener más determinación, a sacar unas décimas de ventaja más sobre el defensor y a creer que la vas a meter. Esas son las cosas que queremos tener. Tenemos el privilegio de jugar contra el Madrid en casa y queremos aprovecharlo", concluyó. EFE

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