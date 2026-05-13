Pellegrini, en estado puro: "Veremos lo que pasa"

Sevilla, 13 may (EFE).- El chileno Manuel Pellegrini amanece este miércoles en el olimpo de los entrenadores del Betis tras clasificarlo veintiún años después para la Liga de Campeones y lo hace tras un año proceloso en el que ha pasado de todo y después del que, en estado puro de templanza y pragmatismo, mantiene que se verá lo que pasa la próxima temporada.

Pellegrini, con contrato hasta junio de 2027, certificó en la noche de este martes la clasificación matemática para jugar la Liga de Campeones tras derrotar al Elche en La Cartuja (2-1) y, con ello, sumó la sexta clasificación europea consecutiva para su equipo por vez primera en su historia y después de un año marcado por críticas, dimes y diretes antes de renovar y, sobre todo, por el carácter imperturbable del santiaguino por mucho que pintaran bastos.

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El Betis ya inició este ejercicio después de jugar su primera final europea la pasada temporada, la de la Liga Conferencia perdida ante el Chelsea inglés en Breslavia, y lo hizo con unas exigencias ya consolidadas en buena parte del beticismo sobre todo por la trayectoria de un técnico que le ha cambiado la cara a la entidad desde que llegó a ella en el verano de 2020.

Más de un avezado especialista pudo pensar que el técnico llegaba de vuelta a sus sesenta y seis años tras una trayectoria de éxitos en San Lorenzo y River Plate argentinos, los españoles Villarreal, Real Madrid y Málaga, Manchester City y West Ham ingleses y el Hebei China Fortune, aunque Pellegrini ya hizo gala de una impronta que nunca ha perdido y que ha transmitido a una entidad que ya lo tiene como el entrenador con más partidos de su historia.

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Con el aval de haber jugado la Liga de Campeones en el Real Madrid, el Villarreal, el 'EuroMálaga' y el Manchester City, el chileno ha ido dando pasos en el Betis hasta lograr la Copa del Rey en 2022 y el objetivo de la Liga de Campeones que, hasta la noche del martes, sólo había conseguido de la mano de Lorenzo Serra Ferrer en la 2024-2025.

Las exigencias internas y del entorno han acompañado al chileno en todo momento y en esta temporada llegaron incluso a estar acompañadas por interrogantes sobre su continuidad que el propio técnico zanjó con su renovación hasta el 30 de junio de 2027.

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No obstante, el ruido seguía con la misma contumacia con la que el técnico le ha hecho frente en los momentos más difíciles de la temporada, sobre todo las eliminaciones en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid (0-5) y en Liga Europa ante el Sporting de Braga portugués y en el partido de máxima rivalidad en el que el Sevilla empató en La Cartuja un 2-0 logrado por los verdiblancos en la primera mitad.

Manuel Pellegrini, pese a reconocer la dimensión de las decepciones, no se ha inmutado ni cambiado su discurso, como tampoco lo ha hecho por las ausencias por lesión en buena parte de la temporada de pesos pesados de su equipos como Francisco 'Isco' Alarcón, su buque insignia, el argentino Giovani Lo Celso y el marroquí Sofyan Amrabat.

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Cuando la euforia se desató en La Cartuja tras volver a la máxima competición continental, Pellegrini nunca cambió su discurso ni su tono al afirmar que quienes le criticaban "tenían toda la razón de criticar el momento", aunque defendió siempre "a muerte" la convicción en su trabajo y que "la estadística no miente".

"Nos clasificamos dos partidos antes para la 'Champions'. Fuimos el tercer mejor equipo de la segunda vuelta. El equipo se levantó de momentos muy duros. No tengo problemas en recibir criticas cuando los resultados no son los esperados", reconoció el técnico santiaguino.

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En esas horas de euforia en las que lo fácil podría ser apuntarse a los trenes baratos, Manuel Pellegrini dijo que tenía un contrato y que se sentarán a "conversar" porque "este es un desafío mayúsculo, pero cuando hay dos partes siempre hay dudas".

"Firmamos la renovación, pero lo que pase en el futuro, uno nunca sabe. Siempre he tenido una postura en mi carrera, tengo contrato y me gusta cumplirlo, de eso no hay dudas. Pero veremos en el futuro como se desarrolla: ya veremos lo que pasa”, sentenció. EFE

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