Los accidentes laborales dejan 170 muertes hasta marzo, 8 más que en 2025

Madrid, 13 may (EFE).- Los accidentes laborales dejaron 170 fallecidos en los tres primeros meses del año, 8 personas más que en el mismo periodo del año pasado, según los datos de siniestralidad laboral avanzados este miércoles por el Ministerio de Trabajo.

De estas muertes en el trabajo, 146 fueron en la jornada laboral, 15 más que hace un año, y 24 "in itinere", es decir en desplazamientos al lugar de trabajo, 7 menos.

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Por régimen laboral, 158 accidentes mortales fueron entre asalariados, 6 más que un año antes; y 12 entre autónomos, 2 más.

La principal causa de las muertes en jornada fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 65 muertos, 8 más que el pasado año, seguido de golpes tras caídas, con 27 muertes.

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Por sexo, también dentro de los fallecimientos en jornada laboral, 139 fueron hombres, 17 más, y 7, mujeres, 2 menos que un año antes.

Por sectores, los servicios acaparan el mayor número, con 73 muertes en el trabajo, 10 más que un año antes; seguido de la construcción, con 37, es decir, 2 menos que en enero, febrero y marzo de 2025.

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Por detrás, la industria, con 23 muertes y el sector agrario, con 13.

De los 24 accidentes mortales en desplazamientos, 21 fueron entre hombres y la principal causa fueron los accidentes de tráfico, con 20 muertes.

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En total, hasta marzo se registraron 143.833 accidentes laborales con baja, un aumento del 1,2 %, mientras que sin baja se notificaron 121.051, una moderación del 1,9 % frente al año previo. EFE