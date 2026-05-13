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Lorenzo Musetti anuncia que no estará en Roland Garros por lesión

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Roma, 13 may (EFE).- El italiano Lorenzo Musetti anunció este miércoles que no disputará los torneos de Hamburgo (ATP 500) ni Roland Garros debido a una lesión en el recto femoral sufrida durante el partido del martes en el Masters 1.000 de Roma, en el que perdió ante el noruego Casper Ruud en octavos de final.

"Después del partido de ayer me sometí a pruebas médicas que han evidenciado una lesión en el recto femoral, lo que me obligará a algunas semanas de descanso y recuperación. Lamentablemente, esto me impide participar en los torneos de Hamburgo y en Roland Garros", informó el tenista en su cuenta de Instagram.

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El número 10 del ranking también lamentó que la noticia le "pesa enormemente" y agradeció al público de Roma "el extraordinario cariño" que le brindaron.

"Fue el motivo por el que, aunque no estaba al 100 %, quise salir a la pista y darlo todo en el torneo de casa. Os mantendré informados", agregó.

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Musetti anunció su baja después de su eliminación del torneo sobre tierra batida en Roma, en el que avanzó a octavos de final tras eliminar al argentino Francisco Cerúndolo por 7-6(7) y 6-4, en un partido de más de dos horas en el que terminó entre lágrimas con el apoyo del público.

El toscano, segundo italiano en el ranking por detrás de Jannik Sinner, el número uno, quedó eliminado en la siguiente ronda tras perder ante Ruud, número 25, en un partido en el que llegó a recibir asistencia médica durante el segundo set.

Esta derrota lo dejaría fuera del top 10, ya que necesitaba, como mínimo, alcanzar las semifinales.

El italiano estuvo condicionado durante este año por diversos problemas físicos, especialmente una lesión en el aductor de la pierna derecha sufrida en los cuartos de final del Abierto de Australia ante Novak Djokovic, cuando, tras ganar los dos primeros sets, sintió un pinchazo y un dolor creciente que le obligó a retirarse.

Esa dolencia marcó su inicio de temporada y le llevó a atravesar meses complicados, con derrotas tempranas en torneos posteriores mientras intentaba recuperar ritmo y confianza. EFE

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