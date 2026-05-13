Fallece a los 81 años José Domínguez, "El Cabrero", el cantaor libertario

Sevilla, 13 may (EFE).- José Domínguez, "El Cabrero", considerado uno de los cantaores flamencos más carismáticos, libertarios y admirados de las últimas décadas, ha fallecido en Sevilla a los 81 años en la mañana de este martes.

La capilla ardiente se instalará en el Teatro Municipal de Aznalcóllar (Sevilla), su lugar de nacimiento, y por deseo expreso de la familia no se permitirá su cobertura a los medios, según han informado desde la promotora Acción Producciones.

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En una entrevista con EFE en 2020, con motivo de su despedida de los escenarios y del público, "El Cabrero" señaló que del cante no se iba a despedir mientras le quedara voz.

Su gira de despedida se había visto interrumpida en mayo de 2019 por un ictus.

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Desde niño y durante buena parte de buena parte de su vida adulta fue pastor de cabras, si bien accedió a las redes sociales en la etapa final de su carrera artística.

El pastoreo le dio mucho tiempo para "pensar, y mirar lejos" siendo para él "un refugio".

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Sobre sus inicios como cantaor, relataba que estuvieron inspirados por el disco "Canta Jerez", con tío Borrico, Terremoto, el Sernita, el Sordera, Romerito, el Mono, el Indio y a la guitarra Morao, entre otros.

"Un disco de cante del bueno y entonces pedí permiso para entrar: era La Cuadra, de Paco Lira y de allí salí con el grupo de Salvador Távora y Alfonso Jiménez, con el espectáculo "Quejío", rememoraba de aquellos tiempos previos a su primera grabación, en 1975, antes de que se convirtiera en uno de los emblemas culturales de la Transición. EFE

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