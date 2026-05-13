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Fallece a los 81 años José Domínguez, "El Cabrero", el cantaor libertario

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Sevilla, 13 may (EFE).- José Domínguez, "El Cabrero", considerado uno de los cantaores flamencos más carismáticos, libertarios y admirados de las últimas décadas, ha fallecido en Sevilla a los 81 años en la mañana de este martes.

La capilla ardiente se instalará en el Teatro Municipal de Aznalcóllar (Sevilla), su lugar de nacimiento, y por deseo expreso de la familia no se permitirá su cobertura a los medios, según han informado desde la promotora Acción Producciones.

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En una entrevista con EFE en 2020, con motivo de su despedida de los escenarios y del público, "El Cabrero" señaló que del cante no se iba a despedir mientras le quedara voz.

Su gira de despedida se había visto interrumpida en mayo de 2019 por un ictus.

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Desde niño y durante buena parte de buena parte de su vida adulta fue pastor de cabras, si bien accedió a las redes sociales en la etapa final de su carrera artística.

El pastoreo le dio mucho tiempo para "pensar, y mirar lejos" siendo para él "un refugio".

Sobre sus inicios como cantaor, relataba que estuvieron inspirados por el disco "Canta Jerez", con tío Borrico, Terremoto, el Sernita, el Sordera, Romerito, el Mono, el Indio y a la guitarra Morao, entre otros.

"Un disco de cante del bueno y entonces pedí permiso para entrar: era La Cuadra, de Paco Lira y de allí salí con el grupo de Salvador Távora y Alfonso Jiménez, con el espectáculo "Quejío", rememoraba de aquellos tiempos previos a su primera grabación, en 1975, antes de que se convirtiera en uno de los emblemas culturales de la Transición. EFE

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