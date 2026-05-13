El Valencia irá con pantalón y medias blancas para ayudar a ‘teñir’ Mestalla de ese color

Valencia, 13 may (EFE).- El Valencia cambiará su pantalón y sus medias y jugará todo de blanco este jueves en el partido que le enfrenta en Mestalla al Rayo Vallecano para ayudar a ‘teñir’ el estadio de ese color y sumarse así a una iniciativa surgida en redes sociales.

“Tots junts, tots de blanc” ('Todos juntos, todos de blanco') es el mensaje que publicó este miércoles la entidad en sus redes sociales junto a una foto que muestra la equipación del Valencia totalmente blanca, incluso las medias.

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La primera equipación del club de Mestalla esta campaña es con las medias y el pantalón negro y la camiseta blanca.

Ahora el Valencia se ha unido al llamamiento para afrontar el antepenúltimo partido de Liga en el que está en juego la permanencia, aunque el equipo también tienen opciones matemáticas de entrar en Europa. EFE

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