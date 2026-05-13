El lateral Álvaro Lemos, baja para el resto de la temporada por una lesión muscular

Granada, 13 may (EFE).- El lateral derecho del Granada Álvaro Lemos sufre una lesión muscular que le hará perderse el partido del próximo sábado ante el Burgos, en el Nuevo Los Cármenes, y le mantendrá de baja lo que queda de temporada.

La ausencia por lesión del veterano zaguero gallego fue la principal novedad en el entrenamiento completado este miércoles por el Granada en su ciudad deportiva, una sesión que estuvo abierta a la prensa en su totalidad.

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Álvaro Lemos sufrió una lesión muscular de forma fortuita en la recta final del partido que su equipo perdió el pasado domingo en el campo del Córdoba (1-0) y tuvo que ser sustituido.

El lateral santiagués, de 33 años y que estaba contando con muchos minutos en las últimas jornadas, se perderá lo que queda de temporada, empezando por el partido del sábado ante el Burgos, confirmaron a los medios desde la entidad.

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En el choque ante los burgaleses, el técnico José Rojo ‘Pacheta’ tampoco podrá contar con el portero Luca Zidane y el central Manu Lama, que llevan varias semanas lesionados, aparte del central Loic Williams y el delantero Jorge Pascual, ambos sancionados. EFE

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